6 વર્ષ સુધી પીએમ રહેલા ડેવિડ કેમરૂન બન્યા બ્રિટનના નવા વિદેશ મંત્રી

બ્રિટિશ વડા પ્રધાન ઋષિ સુનકે સોમવારે તેમના કેબિનેટમાં મોટો ફેરફાર કર્યો હતો. તેમણે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ડેવિડ કેમરનને બ્રિટનના નવા વિદેશ પ્રધાન તરીકે નિયુક્ત કર્યા. તેમજ ભારતીય મૂળના ગૃહમંત્રી સુએલા બ્રેવરમેનને પણ બરતરફ કરવામાં આવ્યા હતા. વિદેશ મંત્રી બનાવવા પર કેમરૂને કહ્યું કે વડાપ્રધાને મને તેમના વિદેશ મંત્રી તરીકે કામ કરવા કહ્યું છે અને મેં તેનો સ્વીકાર કર્યો છે. “અમે યુક્રેનમાં યુદ્ધ અને મધ્ય પૂર્વમાં કટોકટી સહિત આંતરરાષ્ટ્રીય પડકારોનો સામનો કરીએ છીએ.

Former Prime Minister David Cameron appointed UK foreign secretary, in unusual return to high office for an ex-leader, reports AP

