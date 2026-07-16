ક્યુબ હાઇવેઝ ટ્રસ્ટનો ઇશ્યુ 22 જુલાઈએ ખૂલશે

અમદાવાદઃ ક્યુબ હાઇવેઝ ફંડ એડવાઇઝર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (Investment Manager) દ્વારા મેનેજ કરવામાં આવતી ક્યુબ હાઇવેઝ ટ્રસ્ટે (Cube InvIT) આજે તેના પબ્લિક ઇસ્યુ (Offer) માટેની પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કરી છે. આ ઓફર દ્વારા ટ્રસ્ટ ખાનગી રીતે લિસ્ટેડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ (InvIT)માંથી પબ્લિક લિસ્ટેડ InvITમાં તબદિલ થઇ રહી છે.
આ ઓફર માટે પ્રતિ યુનિટ રૂ. 151થી રૂ. 152ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરવામાં આવી છે. આ ઓફરમાં વેચાણ માટેની ઓફર હેઠળ –યુનિટ સુધીનું વેચાણ કરવામાં આવશે, જેની કુલ કિંમત રૂ. 5000 કરોડ સુધીની રહેશે. આ ઓફર બુધવાર, 22 જુલાઈએ ખૂલશે અને શુક્રવાર, 24 જુલાઈએ બંધ થશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સ અને વ્યૂહાત્મક રોકાણકારો સિવાયના બિડર્સ ઓછામાં ઓછા 95 યુનિટ માટે અને ત્યાર બાદ 95 યુનિટના ગુણાંકમાં અરજી કરી શકશે. ટ્રસ્ટે 13 જુલાઈએ વ્યૂહાત્મક રોકાણકારો સાથે યુનિટ સબસ્ક્રિપ્શન એગ્રીમેન્ટ પણ કર્યા છે. આ કરારો હેઠળ વ્યૂહાત્મક રોકાણકારોએ ઓફરની શરતોને આધીન રહીને પ્રતિ યુનિટ રૂ. 152 સુધીની ફાળવણી કિંમતે કુલ 82,236,840 યુનિટ સબ્સ્ક્રાઇબ કરવાની સંમતિ આપી છે, જેનું કુલ મૂલ્ય રૂ. 12,500 મિલિયન (રૂ. 1250 કરોડ) થાય છે.
આ ઓફર સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ્સ) નિયમો, 2014 અને સમયાંતરે થયેલા સુધારા સહિત તે મજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ્સ માટેના સેબી માસ્ટર સર્ક્યુલરની જોગવાઈઓ અનુસાર બુક બિલ્ડિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા લાવવામાં આવી રહી છે. ટ્રસ્ટના સ્પોન્સર ક્યુબ હાઇવેઝ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે અને એક્સિસ ટ્રસ્ટી સર્વિસિસ લિમિટેડ તેના ટ્રસ્ટી છે.કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કંપની લિમિટેડ, એચડીએફસી બેન્ક લિમિટેડ, એચએસબીસી સિક્યોરિટીઝ એન્ડ કેપિટલ માર્કેટ્સ (ઈન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તથા જેએમ ફાઇનાન્શિયલ લિમિટેડ આ ઓફરના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર છે. કેફિન ટેક્નોલોજીઝ લિમિટેડ આ ઓફરની રજિસ્ટ્રાર છે. સિરિલ અમરચંદ મંગળદાસ ટ્રસ્ટ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજરના સ્થાનિક કાનૂની સલાહકાર છે.