IND vs ENG: ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પસંદ કરી બોલિંગ, કે.એલ. રાહુલ બહાર

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે કાર્ડિફમાં રમાઈ રહેલા બીજા વન-ડે (ODI) મુકાબલાની શરૂઆત પહેલા જ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમના અનુભવી વિકેટકીપર બેટ્સમેન કે.એલ. રાહુલ (KL Rahul) બીમારીના કારણે આ મહત્વપૂર્ણ મેચનો હિસ્સો બની શક્યા નથી. તેમના સ્થાને વિસ્ફોટક ઓપનર અને વિકેટકીપર ઇશાન કિશન (Ishan Kishan) ને ભારતીય પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. આ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટને ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
કેપ્ટન શુભમન ગિલે જણાવ્યું બહાર થવાનું કારણ
ટોસ દરમિયાન ભારતીય ટીમના કેપ્ટન શુભમન ગિલે (Shubman Gill) કે.એલ. રાહુલના ટીમમાંથી બહાર થવાનું કારણ સ્પષ્ટ કરતા જણાવ્યું કે તેઓ અસ્વસ્થ (બીમાર) છે. ગિલે વધુમાં કહ્યું, “જો અમે પણ ટોસ જીત્યા હોત તો પહેલા બોલિંગ કરવાનો જ નિર્ણય કર્યો હોત. ટીમ હાલમાં ખૂબ જ સારું ક્રિકેટ રમી રહી છે અને આશા છે કે આજે પણ ટીમ એજબેસ્ટન વન-ડે જેવું જ શાનદાર પ્રદર્શન દોહરાવશે. અમે પાછલી મેચમાં જોરદાર શરૂઆત કરી હતી અને અમારા ફાસ્ટ બોલર્સે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.”
કાર્ડિફના મેદાન અંગે વાત કરતા ગિલે જણાવ્યું કે આ મેદાન સાથે ભારતની યાદો ખૂબ જ સારી જોડાયેલી છે. ટીમમાં માત્ર એક જ બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં કે.એલ. રાહુલ બીમાર હોવાથી તેમના સ્થાને ઇશાન કિશન રમી રહ્યા છે.
ઇંગ્લેન્ડની ટીમમાં બે મોટા બદલાવ
નોંધનીય છે કે ભારતીય ટીમ માટે કાર્ડિફનું આ મેદાન અત્યાર સુધી ખૂબ જ લકી સાબિત થયું છે. ભારતે અહીં રમેલા કુલ 4 વન-ડે મુકાબલાઓમાંથી 3 મેચોમાં જીત મેળવી છે, જ્યારે માત્ર 1 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
બીજી તરફ, ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકે (Harry Brook) ટોસ જીત્યા બાદ પિચ વિશે વાત કરતા કહ્યું કે પિચ પર ઘાસ સમાન રીતે ફેલાયેલું છે, જેના કારણે શરૂઆતના ઓવરોમાં ફાસ્ટ બોલર્સને સારી મદદ મળી શકે છે. બ્રુકે ઉમેર્યું કે પ્રથમ વન-ડેમાં તેમની ટીમે મેચને અંત સુધી લઈ જવાનો સારો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ આ વખતે તેઓ પોતાના પ્રદર્શનને વધુ બહેતર બનાવીને જીત મેળવવા માંગે છે. તેમણે એ પણ માહિતી આપી હતી કે ઇંગ્લેન્ડે આ મેચ માટે પોતાની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં 2 મહત્વના બદલાવ કર્યા છે.