બીજી વન-ડેમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે ભારતનો 4 વિકેટે પરાજય

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી 3 મેચોની વન-ડે સિરીઝની બીજી રોમાંચક મેચ ગુરુવારના રોજ કાર્ડિફના સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે રમાઈ હતી. આ લો-સ્કોરિંગ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ભારતને 4 વિકેટે પરાજય આપ્યો છે. ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા નિર્ધારિત ઓવરોમાં માત્ર 233 રન બનાવ્યા હતા. જેના જવાબમાં ઇંગ્લેન્ડે 234 રનનો ટાર્ગેટ 44.1 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને ખૂબ જ સરળતાથી હાંસલ કરી લીધો હતો. ઇંગ્લેન્ડની આ જીત સાથે જ સિરીઝ હવે 1-1 ની બરાબરી પર આવી ગઈ છે. સિરીઝની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ 19 July 2026 ના રોજ લંડનના ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ મેદાન પર રમાશે.
જો રૂટની મેચ વિનિંગ ઇનિંગ અને ઇંગ્લેન્ડની બેટિંગ
234 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઇંગ્લેન્ડની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી. ઇનિંગના પહેલા જ બોલ પર જસપ્રિત બુમરાહે બેન ડકેટને શૂન્ય રને આઉટ કરીને પેવેલિયન ભેગો કર્યો હતો. ત્યારબાદ જેકબ બેથલ (4 રન) ને પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્નાએ અને કેપ્ટન હેરી બ્રુક (16 રન) ને ગુરનૂર બ્રારે આઉટ કર્યા હતા. એક સમયે યજમાન ટીમનો સ્કોર 53/3 હતો.
ચોથી વિકેટ માટે સેમ કરન અને જો રૂટ વચ્ચે 41 રનની મહત્વની ભાગીદારી થઈ હતી, જેને શિવમ દુબેએ તોડી હતી. સેમ કરન (26 રન) નો કેચ વિકેટકીપર ઇશાન કિશને ઝડપ્યો હતો. ખાસ વાત એ છે કે ઇંગ્લેન્ડની શરૂઆતની ચારેય વિકેટોમાં ઇશાન કિશને વિકેટ પાછળ શાનદાર કેચ પકડ્યા હતા. ત્યારબાદ કેપ્ટન જોસ બટલર માત્ર 17 રને અક્ષર પટેલની ઓવરમાં બોલ્ડ થયો હતો.
England win the second ODI by 4 wickets.#TeamIndia‘s focus now shifts to the series decider on Sunday.
Scorecard ▶️ https://t.co/2Z0BQOPWjC #ENGvIND pic.twitter.com/CfyMZuZ71Y
— BCCI (@BCCI) July 16, 2026
એકતરફ વિકેટો પડી રહી હતી, પરંતુ જો રૂટ ક્રીઝ પર અડીખમ રહ્યો હતો. રૂટે વિલ જેક્સ સાથે મળીને છઠ્ઠી વિકેટ માટે મહત્વની 72 રનની ભાગીદારી કરી હતી. વિલ જેક્સ 30 રન બનાવીને ગુરનૂર બ્રારનો શિકાર બન્યો હતો. છેલ્લે જો રૂટે ગસ એટકિન્સન (નાબાદ 23 રન) સાથે મળીને ઇંગ્લેન્ડને જીત અપાવી હતી. જો રૂટ કમનસીબે પોતાની સદી માત્ર 1 રનથી ચૂકી ગયો હતો, તેણે 133 બોલમાં 9 ચોગ્ગાની મદદથી શાનદાર 99 રન બનાવ્યા હતા.
ભારતીય બેટિંગ લાઇન-અપ પત્તાની જેમ વિખેરાઈ
આ પહેલા ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત સારી રહી હતી. રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ વચ્ચે પ્રથમ વિકેટ માટે 44 રનની ભાગીદારી થઈ હતી. જોકે, ગિલ 30 બોલમાં 31 રન બનાવી ગસ એટકિન્સનની ઓવરમાં આઉટ થયો હતો. ત્યારબાદ રોહિત શર્મા પણ મોટી ઇનિંગ રમી શક્યો ન હતો અને 47 બોલમાં 26 રન બનાવી વિલ જેક્સનો શિકાર બન્યો હતો. લોકેશ રાહુલના સ્થાને ટીમમાં સામેલ થયેલો ઇશાન કિશન માત્ર 1 રન બનાવી સેમ કરનની ઓવરમાં કેચ આઉટ થયો હતો. આ સમયે ટીમનો સ્કોર 111/3 હતો. ત્યારબાદ સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ સિક્યોર બેટિંગ કરતા 50 બોલમાં ચોગ્ગો ફટકારીને વન-ડે કરિયરની વધુ એક અડધી સદી ફટકારી હતી. આ ઇનિંગ સાથે તેણે વિવિયન રિચર્ડ્સના 14 વન-ડે 50+ સ્કોરની બરાબરી કરી લીધી છે, હવે માત્ર કુમાર સંગકારા (15) જ તેનાથી આગળ છે. જોકે કોહલી 65 રનના સ્કોર પર જોફ્રા આર્ચરનો શિકાર બન્યો હતો. વોશિંગ્ટન સુંદર પણ માત્ર 2 રને સાકિબ મહમૂદની ઓવરમાં આઉટ થયો હતો.
અહીંથી ભારતીય બેટિંગ લાઇન-અપ ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી. જોફ્રા આર્ચરે સતત બે બોલ પર અક્ષર પટેલ (1 રન) અને શિવમ દુબે (0 રન) ને આઉટ કર્યા હતા. ગુરનૂર બ્રાર પણ 7 રન બનાવી પેવેલિયન ભેગો થયો હતો. બીજી તરફ ટકી રહેલો શ્રેયસ અય્યર પણ ધૈર્ય ગુમાવી બેઠો અને 44મી ઓવરમાં ગસ એટકિન્સનની બોલ પર 66 રન બનાવી વિકેટકીપર બટલરને કેચ આપી બેઠો હતો. પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના શૂન્ય રને આઉટ થયો હતો અને જસપ્રિત બુમરાહ 20 રને નાબાદ રહ્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી જોફ્રા આર્ચર અને ગસ એટકિન્સને 3-3 વિકેટો ઝડપી હતી. જ્યારે સાકિબ મહમૂદને 2 વિકેટ અને વિલ જેક્સ તેમજ સેમ કરનને 1-1 સફળતા મળી હતી.