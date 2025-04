IPL 2025: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર, પંજાબ જીત્યું

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL 2025 માંથી બહાર થઈ ગયું છે. ચેપોક સ્ટેડિયમ, જે અગાઉ સૌથી મજબૂત કિલ્લો હતો, તે ખરાબ રીતે તૂટી ગયું છે. આ સિઝનમાં ઘણી મેચ હારી ચૂકેલી ચેન્નાઈને હવે ઘરઆંગણે સતત પાંચમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. 30 એપ્રિલ, બુધવારના રોજ ચેપોક ખાતે રમાયેલી મેચમાં, શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વ હેઠળ પંજાબ કિંગ્સે ફરી એકવાર આ મેદાન પર યજમાન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. યુઝવેન્દ્ર ચહલની ઐતિહાસિક હેટ્રિક અને શ્રેયસ ઐયરની શાનદાર અડધી સદીની મદદથી પંજાબે છઠ્ઠી જીત નોંધાવી. આ સિઝનમાં 8મી હાર સાથે, ચેન્નાઈ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થનારી પ્રથમ ટીમ બની.

આ મેચમાં ચેન્નાઈએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 191 રનનો મજબૂત સ્કોર બનાવ્યો હતો. જો સેમ કરનને અન્ય બેટ્સમેનોનો સારો ટેકો મળ્યો હોત તો આ સ્કોર વધુ મોટો થઈ શક્યો હોત. ટીમે ચોથી ઓવરમાં અને 22 રનમાં બંને ઓપનરોની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ પ્રમોટ થયેલા ઓલરાઉન્ડર સેમ કુરન (47 બોલમાં 88 રન, 9 ચોગ્ગા, 4 છગ્ગા) એ વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી. તેમને રવિન્દ્ર જાડેજા (17) અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ (32) તરફથી થોડો સાથ મળ્યો. કરણે આ સિઝનમાં પોતાની પહેલી અડધી સદી ફટકારી હતી, પરંતુ સદીની નજીક પહોંચતા 18મી ઓવરમાં આઉટ થઈ ગયો હતો.

કરનના આઉટ થયા પછી તરત જ, ઐયરે 19મી ઓવરમાં લેગ-સ્પિનર ​​યુઝવેન્દ્ર ચહલ (4/32) ને પાછો બોલાવ્યો અને ચહલે ચેન્નાઈની 200 રનથી વધુની આશા પર પાણી ફેરવી નાખ્યું. ચહલે બીજા બોલ પર એમએસ ધોની (11) ની વિકેટ લીધી અને પછી છેલ્લા ૩ બોલમાં દીપક હુડા, અંશુલ કંબોજ અને નૂર અહેમદની વિકેટ લઈને આઈપીએલ 2025 ની પહેલી હેટ્રિક નોંધાવી. આ તેની કારકિર્દીની બીજી હેટ્રિક હતી. આખરે આખી ટીમ 20મી ઓવરમાં 191 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

પ્રભસિમરન-ઐયરની મજબૂત અડધી સદી

આ પછી પંજાબ કિંગ્સનો વારો આવ્યો અને તેમના માટે ફરીથી પ્રિયાંશ આર્ય-પ્રભસિમરન સિંહની ઓપનિંગ જોડીએ ઝડપી શરૂઆત કરી. પછી, પાંચમી ઓવરમાં 44 રનના સ્કોર પર પ્રિયાંશ (23) ના આઉટ થયા પછી, કેપ્ટન શ્રેયસે પ્રભસિમરન સાથે મળીને બાજી સંભાળી. છેલ્લા ચાર સતત મેચોમાં નિષ્ફળ રહેલા ઐયરે આ વખતે એ જ શૈલી બતાવી જે તેણે સિઝનની શરૂઆતમાં બતાવી હતી. આ દરમિયાન, પ્રભસિમરન (54) એ પોતાનું શાનદાર ફોર્મ ચાલુ રાખ્યું અને બીજી અડધી સદી ફટકારી. બંને વચ્ચે 72 રનની ભાગીદારી થઈ. અહીં, પંજાબે બે ઓવરમાં પ્રભસિમરન અને નેહલ વાઢેરા (5) ની વિકેટ ગુમાવી દીધી.

ચેન્નઈને વાપસીની થોડી આશા હતી પરંતુ સુકાની ઐયરે શશાંક સિંહ (23) સાથે મળીને તે આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું. ઐયરે બીજી શાનદાર અડધી સદી ફટકારી. મેચની છેલ્લી ત્રણ ઓવર રોમાંચક સ્પર્ધામાં ફેરવાઈ જવાની તૈયારીમાં હતી, પરંતુ 19મી ઓવરમાં ચહલે જે વિનાશ વેર્યો તે સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો હતો. જો ચેન્નાઈ પાસે 10 રન વધુ હોત તો તેઓ આ મેચ જીતી શક્યા હોત. પંજાબે આખરે 19.4 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી.