એમએસ ધોની આઈપીએલ 2026 રમશે? CSKના CEOએ આપ્યું આશ્ચર્યજનક નિવેદન..

એમએસ ધોની અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે. ધોનીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે આઈપીએલ 2026 માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. તેની ફિટનેસ અંગે ઘણા પ્રશ્નો હતા, અને ધોનીએ અગાઉ કહ્યું હતું કે તે નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં નિર્ણય લેશે કે તે આગામી સીઝનમાં રમી શકશે કે નહીં. સીએસકેના સીઈઓ કાસી વિશ્વનાથે પુષ્ટિ આપી હતી કે ધોની 2026 માં પણ રમશે.
એમએસ ધોની આઈપીએલની પહેલી આવૃત્તિથી ટીમ માટે રમી રહ્યા છે, અને ટીમે તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પાંચેય ટાઇટલ જીત્યા છે. હાલમાં, રુતુરાજ ગાયકવાડ ઇન્ચાર્જ છે. ધોનીએ 2020માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી ત્યારથી, દર વર્ષે તેમની આઈપીએલ નિવૃત્તિની અફવાઓ સામે આવી છે. આ વખતે, ધોનીના ચાહકોએ નિરાશ થવાની જરૂર નથી, કારણ કે તેણે પોતે કહ્યું છે કે તે આગામી સીઝન માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
કાસી વિશ્વનાથને એમએસ ધોની વિશે શું કહ્યું?
ધોનીની જેમ, પ્રથમ આવૃત્તિ (IPL 2008)થી ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે સંકળાયેલા કાસી વિશ્વનાથને ધોનીની ઉપલબ્ધતાની પુષ્ટિ કરી. વિશ્વનાથને જણાવ્યું, “એમએસ ધોનીએ અમને જાણ કરી છે કે તે આગામી સિઝન માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.”
CSKની બેઠક 10 અને 11 નવેમ્બરે થવાની સંભાવના છે
ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ ફરી એકવાર સંજુ સેમસન સાથે વેપાર કરાર પર ચર્ચા કરી શકે છે. ટીમના કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડ, કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગ, CEO અને અન્ય અધિકારીઓ ખેલાડીઓની જાળવણી અને રિલીઝ અંગે ચર્ચા કરવા માટે 10 અને 11 નવેમ્બરે મળવાની અપેક્ષા છે. આગામી સિઝન માટે IPL ની હરાજી ડિસેમ્બરના મધ્યમાં યોજાશે, જેમાં 15 નવેમ્બર તમામ ફ્રેન્ચાઇઝીઓ માટે જાળવી રાખેલા અને રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓની યાદી સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ છે.