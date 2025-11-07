અમેરિકા દુનિયાને 150 વખત નષ્ટ કરી શકે છે, પરમાણુ બોમ્બ અંગે ટ્રમ્પના નિવેદનથી હોબાળો

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ભારપૂર્વક ધમકી આપી છે કે, તેમની પાસે દુનિયાને ઘણી વખત નષ્ટ કરવા માટે પૂરતા પરમાણુ શસ્ત્રો છે.
ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથેની તેમની મુલાકાતને જબરદસ્ત ગણાવતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમનું અંતિમ લક્ષ્ય પરમાણુ મુક્ત વિશ્વ પ્રાપ્ત કરવાનું છે. વ્હાઇટ હાઉસમાં બોલતા ટ્રમ્પે કહ્યું, “મને લાગે છે કે પરમાણુ નિઃશસ્ત્રીકરણ એક અદ્ભુત બાબત હશે. આપણે ગ્રહને 150 વખત ઉડાવી શકીએ છીએ, પરંતુ તેની કોઈ જરૂર નથી.”
અમેરિકા પાસે સૌથી વધુ પરમાણુ શસ્ત્રો છે
ટ્રમ્પના મતે, અમેરિકા પાસે સૌથી વધુ પરમાણુ શસ્ત્રો છે, ત્યારબાદ રશિયા અને ચીનનો નંબર આવે છે. તેમણે કહ્યું, “શી જિનપિંગ અને વ્લાદિમીર પુતિન જેવા નેતાઓ હવે પૈસાનો ઉપયોગ અન્ય હેતુઓ માટે કરશે. મેં તેમની સાથે વાત કરી છે. હવે તેઓ એવા કાર્યો કરશે જેનાથી લોકોનો ફાયદો થાય.” ટ્રમ્પનું આ નિવેદન અમેરિકા, રશિયા અને ચીન વચ્ચે પરમાણુ નિયંત્રણ પર ત્રિપક્ષીય સહયોગની શક્યતા ઉઠાવ્યાના એક દિવસ પછી આવ્યું છે.
આપણે નંબર વન પરમાણુ શક્તિ છીએ: ટ્રમ્પ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, “અમે આપણા પરમાણુ શસ્ત્રોને ફરીથી સજ્જ કર્યા છે.” આપણે નંબર વન પરમાણુ શક્તિ છીએ, જે ભયાનક લાગે છે કારણ કે તે ખૂબ જ ડરામણી છે. રશિયા બીજા ક્રમે છે, અને ચીન ત્રીજા ક્રમે છે, પરંતુ તેઓ આગામી ચાર કે પાંચ વર્ષમાં આપણી સાથે પહોંચી શકે છે. હું આખી દુનિયામાં શાંતિ ઇચ્છું છું.
ગયા અઠવાડિયે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પરમાણુ પરીક્ષણ ફરી શરૂ કરશે. ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી હતી કે તેમણે પેન્ટાગોનને શસ્ત્ર પરીક્ષણ ફરી શરૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, “મને લાગે છે કે તેઓ (રશિયા અને ચીન) બધા પરમાણુ પરીક્ષણો કરી રહ્યા છે. અમારી પાસે અન્ય કોઈપણ દેશ કરતાં વધુ પરમાણુ શસ્ત્રો છે. અમે પરીક્ષણ કરતા નથી, હકીકતમાં, અમે ઘણા વર્ષો પહેલા તેને બંધ કરી દીધું હતું, પરંતુ અન્ય પરીક્ષણ કરી રહ્યા છે માટે મને લાગે છે કે આપણે પણ કરવું જોઈએ.” ટ્રમ્પે ઉત્તર કોરિયા અને પાકિસ્તાનનો પણ ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે તેઓ ભૂગર્ભ પરમાણુ પરીક્ષણો પણ કરી રહ્યા છે.