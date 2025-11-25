T20 વર્લ્ડ કપ શેડ્યૂલ જાહેર, 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત-પાકિસ્તાનની ટક્કર

2026 T20 વર્લ્ડ કપનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ICC એ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે, જેમાં 15 ફેબ્રુઆરી માટે ભારત-પાકિસ્તાન મેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મેચ કોલંબોમાં રમાશે. T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયા પોતાની પહેલી મેચ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે રમશે. ભારતીય ટીમ તેના ગ્રુપમાંથી ચાર ટીમોનો સામનો કરશે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને પાકિસ્તાન ઉપરાંત, તેઓ નેધરલેન્ડ્સ અને નામિબિયાનો પણ સામનો કરશે.

2026ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતનું ટાઈમટેબલ

  • ભારત વિરુદ્ધ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ૭ ફેબ્રુઆરી, મુંબઈ
  • ભારત વિરુદ્ધ નામિબિયા, ૧૨ ફેબ્રુઆરી, દિલ્હી
  • ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, ૧૫ ફેબ્રુઆરી, કોલંબો
  • ભારત વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ, ૧૮ ફેબ્રુઆરી, અમદાવાદ

ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનું પ્રદર્શન

ભારત ૨૦૨૬ ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે પ્રવેશ કરશે. ૨૦૨૪ માં, ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને બીજી વખત ટાઇટલ જીત્યું હતું. ભારતે અગાઉ ૨૦૦૭ માં T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. ૨૦૧૪ ની ફાઇનલમાં ભારતીય ટીમ શ્રીલંકા સામે હારી ગઈ હતી. ભારતીય ટીમ 2016 અને 2022 માં સેમિફાઇનલમાં પહોંચી હતી. આ ટુર્નામેન્ટમાં વિરાટ કોહલીએ ભારત માટે સૌથી વધુ 1141 રન બનાવ્યા છે. આર. અશ્વિને સૌથી વધુ 32 વિકેટ લીધી છે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે સંપૂર્ણ ટાઈમ ટેબલ

શનિવાર, 7 ફેબ્રુઆરી

  • પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ – SSC કોલંબો
  • વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ – કેન્ડી

રવિવાર, 8 ફેબ્રુઆરી

  • શ્રીલંકા વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન – કેન્ડી
  • દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ – SSC કોલંબો

સોમવાર, 9 ફેબ્રુઆરી

  • ભારત વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ – કોલંબો
  • આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ – કેન્ડી

મંગળવાર, 10 ફેબ્રુઆરી

  • ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ નામિબિયા – કેન્ડી
  • કેનેડા વિરુદ્ધ યુએસએ – SSC કોલંબો

બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી

  • નેધરલેન્ડ વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ – કેન્ડી
  • વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન – SSC કોલંબો

ગુરુવાર, 12 ફેબ્રુઆરી

  • અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ – કેન્ડી
  • શ્રીલંકા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા – કોલંબો

શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી

  • સ્કોટલેન્ડ ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ – SSC કોલંબો

શનિવાર, 14 ફેબ્રુઆરી

  • યુએસએ વિરુદ્ધ નામિબિયા – કેન્ડી
  • ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ કેનેડા – SSC કોલંબો

રવિવાર 15 ફેબ્રુઆરી

  • નેધરલેન્ડ વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ – SSC કોલંબો
  • પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ – કેન્ડી

સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી

  • અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા – કેન્ડી
  • ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા – SSC કોલંબો

મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી

  • ભારત વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ – કેન્ડી
  • આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ – કોલંબો

બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી

  • નામિબિયા વિરુદ્ધ કેનેડા – SSC કોલંબો
  • ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ યુએસએ – કેન્ડી

સુપર 12 રાઉન્ડ

સોમવાર, 19 ફેબ્રુઆરી

  • ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ શ્રીલંકા – કેન્ડી
  • દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ – SSC કોલંબો

મંગળવાર, 20 ફેબ્રુઆરી

  • ભારત વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન – કેન્ડી
  • પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ – SSC કોલંબો

બુધવાર, 21 ફેબ્રુઆરી

  • ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા – કેન્ડી
  • શ્રીલંકા વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ – કોલંબો

ગુરુવાર, ફેબ્રુઆરી 22 

  • વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન – SSC કોલંબો
  • ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન – કેન્ડી

શુક્રવાર, 23 ફેબ્રુઆરી

  • ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ – SSC કોલંબો દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ શ્રીલંકા – કેન્ડી

શનિવાર, 24 ફેબ્રુઆરી

  • ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન – કેન્ડી ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ – SSC કોલંબો

રવિવાર, 25 ફેબ્રુઆરી

  • અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા – કેન્ડી ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ – SSC કોલંબો

સોમવાર, 26 ફેબ્રુઆરી

  • શ્રીલંકા વિરુદ્ધ ભારત – SSC કોલંબો પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા – કેન્ડી

મંગળવાર, 27 ફેબ્રુઆરી

  • વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ – કેન્ડી અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ – SSC કોલંબો

બુધવાર, 28 ફેબ્રુઆરી

  • પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા – કોલંબો ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા – કેન્ડી

સેમી-ફાઈનલ

શુક્રવાર, 6 માર્ચ

સેમી-ફાઈનલ 1 – સ્થળ: કોલંબો

શનિવાર, 7 માર્ચ

સેમી-ફાઈનલ 2 – સ્થળ: કોલંબો

ફાઇનલ

રવિવાર, 8 માર્ચ

ફાઇનલ – અમદાવાદ / કોલંબો

ટી20 વર્લ્ડ કપમાં 20 ટીમો રમશે

આ વખતે, 20 ટીમો ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભાગ લેશે. પાંચ ટીમોના ચાર ગ્રુપ લીગ મેચ રમશે. પહેલા ગ્રુપમાં ભારત, નામિબિયા, નેધરલેન્ડ, પાકિસ્તાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો સમાવેશ થાય છે. બીજા ગ્રુપમાં બાંગ્લાદેશ, ઇટાલી, ઇંગ્લેન્ડ, નેપાળ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજા ગ્રુપમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, આયર્લેન્ડ, ઓમાન, શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વેનો સમાવેશ થાય છે. ચોથા ગ્રુપમાં અફઘાનિસ્તાન, કેનેડા, ન્યુઝીલેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને યુએઈનો સમાવેશ થાય છે.

મેચો આઠ સ્થળોએ યોજાશે

ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની મેચો આઠ સ્થળોએ યોજાશે: પાંચ ભારતમાં અને ત્રણ શ્રીલંકામાં. આ મેચો અમદાવાદ, ચેન્નાઈ, દિલ્હી, કોલકાતા, મુંબઈ, કોલંબોના પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ, સિંહાલી સ્પોર્ટ્સ ક્લબ અને કેન્ડીમાં રમાશે.

