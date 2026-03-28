IPL 2016: CSKને લાગ્યો ઝટકો, ઈજાને કારણે ધોની નહીં રમે મેચ

એમએસ ધોની કાફ સ્ટ્રેનને કારણે આઈપીએલ 2026 ના પહેલા બે અઠવાડિયામાં મેચ રમવાનું ગુમાવશે તેવી શક્યતા છે. સીએસકેના એક નિવેદન અનુસાર તે પ્રથમ ત્રણથી ચાર મેચ ગુમાવશે. જોકે, તે ગંભીર ઈજા નથી અને તે ટૂંક સમયમાં પાછા ફરે તેવી અપેક્ષા છે.
IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં જ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમનો સ્ટાર ખેલાડી એમએસ ધોની ઈજાને કારણે પહેલા ચાર મેચમાંથી બહાર થઈ શકે છે. એક સત્તાવાર નિવેદનમાં સીએસકેએ માહિતી આપી હતી કે ધોની હાલમાં કાફ સ્ટ્રેનથી પીડાઈ રહ્યો છે અને હાલમાં તે રિકવર થઈ રહ્યા છે. ટીમના નિવેદન અનુસાર “એમએસ ધોની હાલમાં કાફ સ્ટ્રેનથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. આ કારણે તે આઈપીએલના પહેલા બે અઠવાડિયાથી બહાર રહી શકે છે.”
ઈજા શું છે અને તે કેટલી મેચ ચૂકશે?
ધોનીની ઈજા સ્નાયુઓની ઈજા છે, જેને સાજા થવામાં સમય લાગે છે. તેથી, તે લગભગ નિશ્ચિત છે કે તે પહેલા બે અઠવાડિયા સુધી રમશે નહીં, એટલે કે તે CSK ની પહેલી ત્રણથી ચાર મેચ ચૂકી શકે છે. આ ટીમ માટે એક મોટો આંચકો છે, કારણ કે ધોની અનુભવ અને નેતૃત્વ બંનેમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. પહેલા બે અઠવાડિયામાં CSK 30 માર્ચે ગુવાહાટીમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ, 3 એપ્રિલે ચેન્નાઈમાં પંજાબ કિંગ્સ, 5 એપ્રિલે બેંગ્લોરમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને 11 એપ્રિલે ચેન્નાઈમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે રમશે. આ પછી, CSK 14 એપ્રિલે ચેન્નાઈમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે ટકરાશે. ધોની દિલ્હી અથવા કોલકાતા મેચ માટે પરત ફરી શકે છે.
સીએસકે માટે આ એક મોટી ખોટ કેમ છે?
ધોની ભલે હવે કેપ્ટન નહીં રહે, પરંતુ મેદાન પર તેની હાજરી ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. તે એક અનકેપ્ડ ખેલાડી તરીકે ટીમ સાથે જોડાયેલો રહેશે. તેની ગેરહાજરી તમામ પાસાઓમાં સ્પષ્ટપણે અનુભવાશે: વિકેટકીપિંગનો અનુભવ, ડેથ ઓવરોમાં ફિનિશિંગ અને યુવા ખેલાડીઓનું માર્ગદર્શન.
ધોની હવે ફક્ત આઈપીએલમાં જ રમે છે, તેથી મેચ ફિટનેસ જાળવવી તેના માટે વધુ પડકારજનક બની ગઈ છે. છેલ્લી આઈપીએલ સીઝનમાં, ધોનીએ 14 મેચ રમી હતી, જેમાં તેણે નીચેના ક્રમમાં બેટિંગ કરી હતી અને અંતિમ ઓવરોમાં ટીમની ઇનિંગ્સને ઝડપી ફિનિશિંગ આપ્યું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, તે સતત ઘૂંટણની સમસ્યાઓથી સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. આ કારણોસર 2023 માં તેની સર્જરી થઈ હતી.
કોને તક મળી શકે છે?
ધોનીની ગેરહાજરીમાં, સીએસકે મેનેજમેન્ટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર કરવા પડશે. બીજો ખેલાડી વિકેટકીપિંગ ફરજો સંભાળી શકે છે. ધોની ઉપરાંત, ટીમ પાસે ત્રણ અન્ય વિકેટકીપિંગ વિકલ્પો છે: સંજુ સેમસન, ઉર્વિલ પટેલ અને કાર્તિક શર્મા. સંજુનું રમવું નિશ્ચિત છે. હવે, ઉર્વિલ અને કાર્તિક બંનેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મળી શકે છે. વિકેટકીપિંગની જવાબદારી કોણ સંભાળશે તે જોવાનું બાકી છે. મિડલ ઓર્ડરમાં પણ ફેરફાર શક્ય છે. જોકે, સંજુ અને ઉર્વિલ CSKના પ્રેક્ટિસ સત્રોમાં વિકેટકીપિંગ કરતા જોવા મળ્યા છે.