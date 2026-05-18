હાર્દિક પંડ્યા ફરી એકવાર પ્રભુતામાં પગલાં માંડશે?

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL 2026) માં આ વર્ષે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની (Mumbai Indians) કપ્તાની સંભાળી રહેલા સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા માટે અત્યાર સુધીનો સમય ઘણો પડકારજનક રહ્યો છે. એક તરફ જ્યાં ક્રિકેટના મેદાન પર તેનું પોતાનું પ્રદર્શન ઘણું ખરાબ રહ્યું છે અને તેની ટીમ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ પણ પ્લેઓફની (Playoffs) રેસમાંથી સત્તાવાર રીતે બહાર થઈ ચૂકી છે, ત્યાં જ બીજી તરફ હાર્દિક પંડ્યા હવે પોતાની પર્સનલ લાઈફને (અંગત જીવન) લઈને સોશિયલ મીડિયા પર ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે. ઇન્ટરનેટ પર અત્યારે એવો જોરદાર દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે હાર્દિક પંડ્યા ખૂબ જ જલ્દી ત્રીજી વાર લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે.
નતાશા સાથે 2 વખત કર્યા હતા લગ્ન
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ અગાઉ હાર્દિક પંડ્યાએ મોડેલ નતાશા સ્ટેનકોવિક સાથે 2 વખત લગ્ન કર્યા હતા. સૌથી પહેલા વર્ષ 2020 (2020) માં દેશભરમાં લાગુ થયેલા કોરોના લોકડાઉન દરમિયાન તેમણે અત્યંત સાદગીપૂર્વક કોર્ટ મેરેજ (Court Marriage) કર્યા હતા. ત્યારબાદ, પરિસ્થિતિ સામાન્ય થતાં તેમણે ઉદયપુરના શાહી કિલ્લામાં હિન્દુ અને ક્રિશ્ચિયન એમ બંને ધાર્મિક રીતિ-રિવાજો અનુસાર અત્યંત ભવ્ય અને શાહી અંદાજમાં બીજી વાર લગ્ન રચીને સૌને ચોંકાવી દીધા હતા.
માહિકા શર્મા સાથે સાત ફેરા લેવાની ચર્ચા
નતાશા સાથે અલગ થયા બાદ હવે એવા અહેવાલો વહેતા થયા છે કે હાર્દિક પંડ્યા પોતાની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા શર્મા સાથે લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાઈ શકે છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઉપલબ્ધ કેટલાક વીડિયો અને અહેવાલો અનુસાર, હાર્દિક અને માહિકા લાંબા સમયથી એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા છે અને અગાઉ પણ બંને ઘણી વખત રોમેન્ટિક અંદાજમાં સાથે સ્પોટ થઈ ચૂક્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો, આ હાઈ-પ્રોફાઈલ લગ્ન ખૂબ જ જલ્દી યોજાઈ શકે છે જેમાં ક્રિકેટ જગતની ઘણી મોટી હસ્તીઓ અને દિગ્ગજો હાજરી આપશે.
ધોની અને ઇશાન કિશન સહિતના સ્ટાર્સ બનશે મહેમાન!
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હાર્દિક પંડ્યાના આ સંભવિત લગ્ન સમારોહમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોની (MS Dhoni), હાર્દિકનો ખાસ મિત્ર અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો સાથી ખેલાડી ઇશાન કિશન (Ishan Kishan) તેમજ તેનો મોટો ભાઈ કૃણાલ પંડ્યા (Krunal Pandya) ખાસ ઉપસ્થિત રહેશે અને વર-વધૂને આશીર્વાદ આપશે. જોકે, આ લગ્નને લઈને હાર્દિક પંડ્યા કે તેના પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કે નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ ક્રિકેટ ફેન્સ વચ્ચે આ સમાચાર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે.