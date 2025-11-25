દિલ્હી-એનસીઆરની ઝેરી હવા પર PMOની મોટી બેઠક

દિલ્હી-એનસીઆરમાં સતત વધી રહેલા પ્રદૂષણ સ્તર વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારે હવે આ મામલે હસ્તક્ષેપ કર્યો છે. દિલ્હી-એનસીઆરમાં પ્રદૂષણની સ્થિતિને સંબોધવા માટે વડા પ્રધાન કાર્યાલય (પીએમઓ) એ એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં પ્રદૂષક વાહનો સામે સઘન નિરીક્ષણ અને કાર્યવાહીનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. તેમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉપયોગ પર વધુ ભાર મૂકવાની પણ હાકલ કરવામાં આવી હતી.
હકીકતમાં, દિલ્હી-એનસીઆરમાં હવાની ગુણવત્તા સતત બીજા અઠવાડિયા માટે ખૂબ જ ખરાબ શ્રેણીમાં રહી છે, જે કેટલાક વિસ્તારોમાં ગંભીર સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. સમસ્યાની ગંભીરતાને જોતાં, કેન્દ્ર સરકાર પોતે હવે પગલાં લઈ રહી છે.
પ્રધાન પ્રધાન કાર્યાલય (પીએમઓ) એ અધિકારીઓને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તાત્કાલિક બે મુખ્ય ક્ષેત્રોને સંબોધવા નિર્દેશ આપ્યો છે: પ્રથમ, જરૂરી EV ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસને વેગ આપો, અને બીજું, પૂરતી સંખ્યામાં નવા ચાર્જિંગ સ્ટેશનો ઝડપથી સ્થાપિત કરો.