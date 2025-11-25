દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં વધુ એક નવો ખુલાસો

દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ કરનાર ડોક્ટરમાંથી આત્મઘાતી બોમ્બર બનેલા ઉમર ઉન નબી વિશે નવા ખુલાસાઓ બહાર આવી રહ્યા છે. ફરીદાબાદમાં ધરપકડ કરાયેલા મોડ્યુલના અન્ય ડોક્ટરોની પૂછપરછમાં અનેક ચોંકાવનારા તથ્યો બહાર આવ્યા છે. એવું બહાર આવ્યું છે કે ઉમર 2016 માં સુરક્ષા દળો દ્વારા માર્યા ગયેલા આતંકવાદી બુરહાન વાનીના મૃત્યુનો બદલો લેવા માંગતો હતો.
પૂછપરછમાં એ પણ ખુલાસો થયો કે તે તેના સહયોગીઓની સામે પોતાને “અમીર” કહેતો હતો. તે આ શબ્દનો ઉપયોગ તેમના નેતા તરીકે દેખાડવા માટે કરતો હતો. અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના ડૉ. મુઝમ્મિલ શકીલે ઉમર અમીર નામ આપ્યું હતું. શકીલને સૌપ્રથમ જૈશ-એ-મોહમ્મદના મુખ્ય મૌલવી ઇરફાન અહેમદે આતંકવાદી મોડ્યુલમાં ભરતી કર્યો હતો.
અહેવાલો અનુસાર, ધરપકડ કરાયેલા અન્ય શંકાસ્પદ આતંકવાદી શાહીન સઈદે પણ પૂછપરછ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી હતી. તપાસકર્તાઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે મુઝમ્મિલ શકીલે તેમને કહ્યું હતું કે તે ઓમર ઉન નબીના અનુભવની તુલનામાં કંઈ નથી. આતંકવાદીઓએ તેમની યોજનાનું નામ “ઓપરેશન અમીર” રાખ્યું હતું, જેમાં આત્મઘાતી બોમ્બર ઓમર તેનો નેતા હતો.
તપાસકર્તાઓએ મુઝમ્મિલ શકીલને ટાંકીને કહ્યું હતું કે ઓમર ઉન નબી નવ ભાષાઓ જાણતો હતો અને આતંકવાદી મોડ્યુલમાં સૌથી શિક્ષિત અને બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ હતો. મુઝમ્મિલ શકીલે આત્મઘાતી બોમ્બરને એવી વ્યક્તિ તરીકે દર્શાવ્યો હતો જે સરળતાથી પરમાણુ વૈજ્ઞાનિક બની શકે છે.
તપાસકર્તાઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે મુઝમ્મિલ શકીલે કહ્યું હતું કે, “અમે તેનો (ઓમર ઉન નબી) પ્રતિકાર કરી શક્યા નહીં. તેના શબ્દો તથ્યો અને સંશોધનથી ભરેલા હતા. તે હંમેશા પોતાને અમીર કહેતો હતો અને વધુ વાત કરતો ન હતો. અંત સુધી, તે કહેતો રહ્યો કે તે ધર્મ વિશે છે અને બીજું કંઈ નહીં.” ઓમર ઉન નબી ઘણીવાર વ્હાઇટ-કોલર મોડ્યુલમાં અન્ય ડોકટરોને કહેતો હતો કે ભારતમાં વાતાવરણ મુસ્લિમો માટે ખરાબ છે. મોટા પાયે નરસંહાર થવાની સંભાવના છે, તેથી તેઓએ તૈયાર રહેવું જોઈએ.