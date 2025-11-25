ધર્મેન્દ્રની આ તસવીરો તમે ક્યારેય નહીં જોઈ હોય…

બોલિવૂડના દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બર, સોમવારના રોજ નિધન થયું. મુંબઈના વિલે પાર્લે સ્થિત પવન હંસ સ્મશાનગૃહમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતાં. તેમના નિધનથી ઉદ્યોગ જગત શોકમાં ડૂબી ગયું છે. દરેક વ્યક્તિ તેમને પોતાની રીતે યાદ કરી રહ્યા છે. અમિતાભ બચ્ચને મધ્યરાત્રિએ તેમના નજીકના મિત્ર માટે એક પોસ્ટ લખી. અન્ય ઘણા સ્ટાર્સ પણ સોશિયલ મીડિયા પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે.
ધર્મન્દ્રની ગણના બૉલિવૂડના હેન્ડસ હન્કમાં થતી હતી. તેમણે અનેક સુપરહિટ ફિલ્મો આપી દર્શકોના દિલ જીત્યા છે. ધર્મેન્દ્ર જેટલા મોટા સુપરસ્ટાર હતા તેટલું સરળ જ તેમનું જીવન હતું. અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની કેટલીક એવી તસવીરો પર નજર કરીએ જે તમે ક્યારેય નહીં જોઈ.