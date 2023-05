‘ધ કેરળ સ્ટોરી’ પર વિવાદ, બંગાળ સરકારે લગાવ્યો પ્રતિબંધ

ફિલ્મ ‘ધ કેરળ સ્ટોરી’ને લઈને વિવાદ વધી રહ્યો છે. સોમવારે (8 મે) પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. જે બાદ કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે મમતા બેનર્જી પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળ જેવું રાજ્ય ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ મૂકીને મોટો અન્યાય કરી રહ્યું છે. હમણાં જ એક માસૂમ બાળકી પર બળાત્કાર અને હત્યાની ઘટના બની, મમતા બેનર્જી આના પર કશું બોલતા નથી, પરંતુ ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ લગાવી રહી છે

West Bengal govt has decided to ban the movie ‘The Kerala Story’. This is to avoid any incident of hatred and violence, and to maintain peace in the state: West Bengal CM Mamata Banerjee

