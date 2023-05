રાહુલ ગાંધીનો અનોખો પ્રચાર! બસમાં બેસીને મહિલાઓ સાથે કરી વાતચીત, જુઓ વીડિયો

ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ પાર્ટી કર્ણાટકમાં ખૂબ જ સક્રિય દેખાઈ રહી છે. કોંગ્રેસે તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરથી એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે જેમાં પાર્ટીના નેતા રાહુલ ગાંધી ગર્લ સ્ટુડન્ટ્સ અને વર્કિંગ વુમન સાથે વાતચીત કરતા જોવા મળે છે. વીડિયોમાં રાહુલ ગાંધી શહેરના કનિંગહામ રોડ પર એક કાફે કોફી ડે આઉટલેટ પર રોકાયા હતા.

તે પછી તે બેંગ્લોર મેટ્રોપોલિટન ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન BMTC બસ સ્ટોપ પર કોલેજની કેટલીક વિદ્યાર્થિનીઓ અને કામ કરતી મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરતો જોવા મળ્યો હતો. બાદમાં રાહુલ ગાંધી BMTC બસમાં બેઠેલા જોવા મળે છે. આ દરમિયાન તે મહિલા મુસાફરો સાથે ચર્ચા કરતો જોવા મળે છે. વીડિયોમાં તે ‘તમે બધા ક્યાં જઈ રહ્યા છો’ કહેતા સાંભળવા મળે છે.રાહુલે ‘નમસ્તે’ કહીને મહિલાઓનું અભિવાદન કર્યું હતું.

Shri @RahulGandhi hops on to a BMTC bus & interacts with women passengers to understand their vision for Karnataka.

They candidly discuss topics including the rising price of essentials, Gruhalakshmi scheme and the Congress’ guarantee of free travel for women in BMTC and KSRTC… pic.twitter.com/wqXySTY6Qw

