કોંગ્રેસે 3000 મત ખરીદ્યા હતા, હવે ભાજપ ચૂંટણી પંચ પહોંચ્યું

ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કોંગ્રેસ પર કર્ણાટકમાં મત ખરીદવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ભાજપના સાંસદ લહર સિંહ સિરોયાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે કોંગ્રેસે 2018માં બદામી બેઠક પર મત ખરીદ્યા હતા. ખાસ વાત એ છે કે સિદ્ધારમૈયા આ બેઠક પરથી ઉભા રહ્યા હતા અને તેઓ ખૂબ જ ઓછા અંતરથી જીત્યા હતા. સિરોયાએ આ સંદર્ભમાં ચૂંટણી પંચ એટલે કે ભારતના ચૂંટણી પંચને પત્ર લખીને તપાસની માંગ કરી છે. ખાસ વાત એ છે કે કોંગ્રેસ સતત મત ચોરીના આરોપો પર સરકારને ઘેરી રહી છે.
ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના અહેવાલ મુજબ, સિરોયાએ 12 ઓગસ્ટે ચૂંટણી પંચને પત્ર લખ્યો છે. આમાં તેમણે પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને સિદ્ધારમૈયાના નજીકના સીએમ ઇબ્રાહિમના ભાષણનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ભાજપના સાંસદનું કહેવું છે કે ઇબ્રાહિમે મત ખરીદવાની વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો. શનિવારે, સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું કે ઇબ્રાહિમની ટિપ્પણીઓ એ હકીકત પર આધારિત છે કે તેઓ 2018 ની વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન ફક્ત બે વાર બદામી ગયા હતા અને તેમને જમીની બાબતોની જાણ નહોતી.
તેમના ભાષણના રેકોર્ડિંગમાં 2018 ની કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન બદામી બેઠક પર મત ખરીદવાની વાત સ્પષ્ટપણે કરવામાં આવી છે. જો આરોપો સાચા હોય, તો આ ચૂંટણી કાયદાનું સીધું ઉલ્લંઘન છે અને જાહેર મહત્વનો મુદ્દો છે. “ભાજપ સાંસદે કહ્યું કે સિદ્ધારમૈયાએ બેઠક જીત્યા પછી મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યું.