પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાનમાં આતંકી હુમલો, 9 સૈનિકોના મોત

પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાનમાં ફરી એકવાર મોટો આતંકવાદી હુમલો થયો છે. આ હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 9 પાકિસ્તાની સૈનિકો માર્યા ગયા હોવાના અહેવાલ છે. અધિકારીઓએ મંગળવારે આ હુમલા અંગે માહિતી આપી હતી.
વાશુક જિલ્લાના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ડઝનબંધ આતંકવાદીઓએ એક પોલીસ સ્ટેશન અને સરહદી દળ સંકુલ પર હુમલો કર્યો હતો. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે, “જ્યારે સેના આગળ વધી રહી હતી ત્યારે આતંકવાદીઓએ હુમલો કર્યો હતો. આતંકવાદીઓએ 9 સૈનિકોને મારી નાખ્યા હતા.”
આ પહેલા પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાનમાં જાફર એક્સપ્રેસને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. આ ઘટના પાકિસ્તાનના દક્ષિણ-પશ્ચિમ બલુચિસ્તાન પ્રાંતના માસ્તુંગ જિલ્લામાં બની હતી. અહીં ટ્રેક પર લગાવેલા વિસ્ફોટકોને કારણે જાફર એક્સપ્રેસના છ કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા. આ ઘટનામાં ચાર લોકો ઘાયલ થયા હતા. જ્યારે ટ્રેનને નિશાન બનાવવામાં આવી ત્યારે તે પેશાવર તરફ જઈ રહી હતી.
બલુચિસ્તાનમાં હિંસા સતત ચાલુ છે
તાજેતરમાં, બલુચિસ્તાનમાં અજાણ્યા બંદૂકધારીઓએ એક પેસેન્જર બસ પર ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં 3 લોકો માર્યા ગયા હતા અને સાત અન્ય ઘાયલ થયા હતા. કરાચીથી ક્વેટા જઈ રહેલી બસ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. કલાત વિસ્તારમાં બસ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાન પ્રાંતમાં હિંસાની ઘટનાઓ સતત ચાલુ છે. તાજેતરમાં, એક બજાર નજીક બોમ્બ વિસ્ફોટમાં 4 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 20 અન્ય ઘાયલ થયા હતા. બલુચિસ્તાનના કિલ્લા અબ્દુલ્લા જિલ્લામાં જબ્બર માર્કેટ નજીક વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં ઘણી ઇમારતોને પણ ભારે નુકસાન થયું હતું. વિસ્ફોટ પછી, ઘણી દુકાનો ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી અને ઘણી સ્થાપનાઓમાં આગ લાગી હતી.
બલુચિસ્તાન પ્રાંત વ્યથિત છે
તમને જણાવી દઈએ કે બલુચિસ્તાન લગભગ બે દાયકાથી અશાંતિનો સામનો કરી રહ્યું છે. સ્થાનિક વંશીય બલુચિસ્તાન જૂથો અને તેમની સાથે સંબંધિત અન્ય પક્ષોનો આરોપ છે કે પાકિસ્તાન સરકાર પ્રાંતની ખનિજ સંપત્તિનું શોષણ કરી રહી છે. તાજેતરમાં, બલુચિસ્તાન બળવાખોરોએ પણ પાકિસ્તાની સુરક્ષા દળોને નિશાન બનાવીને અનેક ઘાતક હુમલાઓ કર્યા છે.