રખડતા કૂતરાઓ અંગે કોર્ટના નિર્ણય પર જોન અબ્રાહમે CJIને લખ્યો પત્ર

દિલ્હી-એનસીઆરની શેરીઓમાંથી રખડતા કૂતરાઓને દૂર કરીને તેમને આશ્રયસ્થાનોમાં મોકલવાના સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના આદેશથી દરેક જગ્યાએ એક નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. કોર્ટનો આ નિર્ણય હવે દેશભરમાં ચર્ચાનું કારણ બન્યો છે. ખાસ કરીને બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઓ ખુલ્લેઆમ આ નિર્ણયનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.
અભિનેતા જોન અબ્રાહમે મંગળવારે ચીફ જસ્ટિસ બીઆર ગવઈને પત્ર લખીને દિલ્હી-એનસીઆર ક્ષેત્રમાંથી રખડતા કૂતરાઓને દૂર કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના નિર્દેશની સમીક્ષા અને તેમાં સુધારો કરવા વિનંતી કરી છે. આ પત્ર કોર્ટે અધિકારીઓને રસ્તાઓ પરથી બધા રખડતા કૂતરાઓને શક્ય તેટલી વહેલી તકે કાયમી ધોરણે આશ્રયસ્થાનોમાં મોકલવાનો નિર્દેશ આપ્યાના એક દિવસ પછી આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, અભિનેતા વરુણ ધવન અને અભિનેત્રી જાહ્નવી કપૂરે પણ કોર્ટના આ નિર્ણય પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.
PETA ઇન્ડિયાના પ્રથમ ડિરેક્ટર જૉને કહ્યું કે તે રખડતા કૂતરા નથી, પરંતુ સમુદાયનો ભાગ છે અને ઘણા લોકો તેમને પ્રેમ કરે છે. મને આશા છે કે તમે સહમત થશો કે આ રખડતા કૂતરા નથી, પરંતુ સમુદાયના કૂતરા છે, જેમને ઘણા લોકો અને ખાસ કરીને દિલ્હીવાસીઓ પ્રેમ કરે છે. આ નિર્દેશ એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ (ABC) રૂલ્સ, 2023 અને આ મુદ્દા પર સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના નિર્ણયોની વિરુદ્ધ છે, જેણે સતત વ્યવસ્થિત નસબંધી કાર્યક્રમને સમર્થન આપ્યું છે. જાહેર સ્થળોએથી રખડતા કૂતરાઓને દૂર કરવાથી સમસ્યાનો ઉકેલ આવતો નથી. હું આદરપૂર્વક આ નિર્ણયની સમીક્ષા અને સુધારાની વિનંતી કરું છું.
બોલિવૂડ અભિનેત્રી જાહ્નવી કપૂર અને અભિનેતા વરુણ ધવને સોશિયલ મીડિયા પર આ આદેશને ક્રૂર અને અન્યાયી ગણાવીને નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. જાહ્નવીએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીમાં એક અરજી શેર કરી અને લખ્યું કે શેરીઓમાં રહેતા આ પ્રાણીઓ ફક્ત રખડતા કૂતરા નથી, પરંતુ તેઓ આપણા સમાજનો એક ભાગ છે.
જાહ્નવીની અપીલમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ‘આ એ જ કૂતરા છે જે દરરોજ સવારે ચાની દુકાનની બહાર બિસ્કિટની રાહ જુએ છે, જે આખી રાત દુકાનોની રક્ષા કરે છે, જે બાળકો શાળાએથી પાછા ફરે ત્યારે પૂંછડી હલાવીને તેમનું સ્વાગત કરે છે. આ એ જીવો છે જે આ નિર્દય શહેરમાં પણ આપણને પોતાનું સ્થાન આપે છે.’
આ પહેલા રવિના ટંડન પણ આ બાબતે પોતાનો અભિપ્રાય આપી ચૂકી છે. એચટી સિટી સાથે વાત કરતાં તેણીએ કહ્યું,’રખડતા કૂતરાઓની વધતી સંખ્યા માટે આ ગરીબ કૂતરાઓને દોષ આપવો ખોટું છે. જો સ્થાનિક સંસ્થાઓએ રસીકરણ અને નસબંધી અભિયાન યોગ્ય રીતે ચલાવ્યું હોત, તો આ પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાત. સ્થાનિક સંસ્થાઓએ તેમના વિસ્તારમાં રખડતા કૂતરાઓની જવાબદારી લેવી પડશે. નસબંધી એ આજની સૌથી મોટી જરૂરિયાત છે.’
સુનાવણી દરમિયાન, સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યું હતું કે બાળકો અને શિશુઓની સલામતી સર્વોપરી છે અને ફક્ત એટલા માટે કે કેટલાક લોકો પોતાને ‘પ્રાણી પ્રેમી’ કહે છે, તેમને જોખમમાં મૂકી શકાય નહીં. આ ટિપ્પણીથી પ્રાણી કલ્યાણ અને પાલતુ પ્રેમીઓ માટે કામ કરતી સંસ્થાઓ ગુસ્સે થઈ ગઈ છે.