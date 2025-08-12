‘જગદીપ ધનખર અચાનક પીએમ મોદીને કેમ મળ્યા?’, કોંગ્રેસનો સવાલ

ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી 9 સપ્ટેમ્બરે યોજાવાની છે. જગદીપ ધનખરના રાજીનામા બાદ આ પદ ખાલી છે. રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યા બાદ, તેઓ હજુ સુધી જાહેરમાં દેખાયા નથી. દરમિયાન કોંગ્રેસના એક વરિષ્ઠ નેતાએ જગદીપ ધનખર વિશે એક ટિપ્પણી કરી છે, જેની ખૂબ ચર્ચા થઈ રહી છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે રાજ્યસભાના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ 21 જુલાઈની સાંજથી ગુમ છે. તેમને ન તો જોવામાં આવ્યા છે, ન તો સાંભળવામાં આવ્યા છે, ન તો વાંચવામાં આવ્યા છે. પરંતુ તેલુગુ મીડિયામાં આવેલા અહેવાલો અનુસાર, રાજ્યસભાના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ તાજેતરમાં 45 મિનિટ માટે વડા પ્રધાનને મળ્યા હતા. શું થઈ રહ્યું છે?

સંજય રાઉતે ધનખર વિશે કયા પ્રશ્નો પૂછ્યા?

શિવસેના (UBT) નેતા સંજય રાઉતે પણ ધનખર વિશે સરકારને સવાલ ઉઠાવ્યા છે. 10 ઓગસ્ટના રોજ અમિત શાહને લખેલા પત્રમાં સંજય રાઉતે કહ્યું હતું કે, આપણા (ભૂતપૂર્વ) ઉપરાષ્ટ્રપતિ વિશે કંઈ જાણી શકાયું નથી. તેઓ હાલમાં ક્યાં છે? તેમનું સ્વાસ્થ્ય કેવું છે? આ બાબતો અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. રાજ્યસભાના કેટલાક સભ્યોએ તેમનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ તેમનો સંપર્ક થઈ શક્યો ન હતો.

તમને જણાવી દઈએ કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ દેશનું બીજું સર્વોચ્ચ બંધારણીય પદ છે. તેમનો કાર્યકાળ પાંચ વર્ષનો છે, પરંતુ કાર્યકાળ પૂરો થવા છતાં, તેઓ તેમના અનુગામી પદ સંભાળે ત્યાં સુધી પદ પર રહી શકે છે. ઉપરાષ્ટ્રપતિ રાજ્યસભાના પદાધિકારી અધ્યક્ષ છે અને તેઓ અન્ય કોઈ લાભનું પદ ધરાવતા નથી.

