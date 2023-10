રાજસ્થાન ચૂંટણીની તારીખમાં ફેરફાર કરાયો

ચૂંટણી પંચે રાજસ્થાન ચૂંટણીની તારીખમાં ફેરફાર કર્યો છે. અગાઉ મતદાનની તારીખ 23મી નવેમ્બર નક્કી કરવામાં આવી હતી. હવે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે 25મી નવેમ્બરે મતદાન થશે. તારીખ બદલવા માટે વિવિધ સંગઠનો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી હતી. કારણ કે દેવ ઉથની એકાદશી 23 તારીખે છે અને તેથી તે દિવસે મોટી સંખ્યામાં લગ્નો થઈ શકે છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને તારીખોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

Election Commission of India revises Rajasthan Assembly election polling date. Voting will now take place on November 25.#RajasthanElection2023 pic.twitter.com/YHI8QsZsrm

— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2023