‘ચંદ્રયાન-3 : ચંદ્રની સપાટી પર ફરતા પ્રજ્ઞાન રોવરનો વીડિયો આવ્યો સામે

ચંદ્રયાન-3ના વિક્રમ લેન્ડરમાંથી બહાર આવી રહેલી પ્રજ્ઞાન રોવર ચંદ્રની સપાટી પર ચાલી રહ્યું છે. દરમિયાન શનિવારે ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થાએ આ મિશનના હેતુ અને અત્યાર સુધી પ્રાપ્ત કરેલા લક્ષ્યો વિશે માહિતી આપી હતી. ISRO એ ટ્વીટ કર્યું (X) ચંદ્રયાન-3 મિશનના ઉદ્દેશ્યો પૈકી ચંદ્રની સપાટી પર સુરક્ષિત અને નરમ ઉતરાણનું નિદર્શન સિદ્ધ થયું. ચંદ્રની આસપાસ રોવરની ભ્રમણકક્ષા પૂર્ણ થઈ. હવે પરિસ્થિતિમાં વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો હાથ ધરી રહ્યાં છે.

Pragyan rover roams around Shiv Shakti Point in pursuit of lunar secrets at the South Pole 🌗! pic.twitter.com/1g5gQsgrjM

Chandrayaan-3 Mission: 🔍What’s new here?

શિવશક્તિ પોઈન્ટ પાસે રોવર ફરતું દેખાયું

આ પહેલા શનિવારે ઈસરોએ ચંદ્ર પર ફરતા રોવરનો વીડિયો જાહેર કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે પ્રજ્ઞાન રોવર દક્ષિણ ધ્રુવ પર ચંદ્રના રહસ્યોની શોધમાં શિવશક્તિ પોઈન્ટની આસપાસ ફરે છે. પીએમ મોદીએ શનિવારે બેંગ્લોરમાં ઈસરોના વૈજ્ઞાનિકો સાથે મુલાકાત કરી હતી.

Chandrayaan-3 Mission:

Of the 3⃣ mission objectives,

🔸Demonstration of a Safe and Soft Landing on the Lunar Surface is accomplished☑️

🔸Demonstration of Rover roving on the moon is accomplished☑️

🔸Conducting in-situ scientific experiments is underway. All payloads are…

— ISRO (@isro) August 26, 2023