ફ્લોર ટેસ્ટ પહેલા ચંપઈ સોરેનને મોટો ઝટકો લાગ્યો

રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી ચંપઈ સોરેન સોમવારે વિધાનસભામાં બહુમત પરીક્ષણનો સામનો કરશે. એક તરફ ધારાસભ્યોને પોતાના પક્ષમાં લાવવા માટે છેડછાડ કરવામાં આવી રહી છે, તો બીજી તરફ જમશેદપુર પૂર્વના અપક્ષ ધારાસભ્ય સરયૂ રાયે જાહેરાત કરી છે કે તેઓ ચંપઈ સરકારને સમર્થન નહીં આપે. તેઓ વિશ્વાસ મત પર મતદાન દરમિયાન તટસ્થ રહેશે. સરયુ રાયે એમ પણ કહ્યું કે સત્તાધારી પક્ષ કે વિપક્ષમાંથી કોઈએ તેમની તરફેણમાં મત આપવા માટે તેમનો સંપર્ક કર્યો નથી. આવી સ્થિતિમાં તેઓ ગુણ અને ખામીના આધારે સરકાર વિશે પોતાનો અભિપ્રાય બનાવશે. નવા સીએમની હમણાં જ નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તેમનું કામ જોવું પડશે. તેમની રચનાત્મક ભૂમિકા ગૃહમાં રહેશે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે ચંપઈ સોરેન જૂનો રસ્તો બદલી નાખશે. લાંબી અને સમાંતર રેખા દોરશે.

VIDEO | “The Jharkhand episode is over and now the Bihar chapter has started in Hyderabad. Hyderabad is a secure state, capable of ensuring the safety of everyone. That’s why the Congress has sent all the MLAs to Hyderabad. We are committed to taking care of them and safeguarding… pic.twitter.com/Vb3fr5lnUy

— Press Trust of India (@PTI_News) February 4, 2024