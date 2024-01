રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમને લઈને કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કરી એડવાઈઝરી

અયોધ્યામાં 22 જાન્યુઆરીએ યોજાનાર રામમંદિર કાર્યક્રમ માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન કરવામાં આવી છે. એક સમાચાર એજન્સીના અહેવાલ મુજબ આ સંદર્ભમાં કેન્દ્ર સરકારે એક એડવાઈઝરી જારી કરીને મીડિયા આઉટલેટ્સ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મને રામ મંદિર કાર્યક્રમ સાથે જોડાયેલા ખોટા અને છેડછાડવાળા સમાચાર પ્રકાશિત કરવાથી બચવા કહ્યું છે.

શું કહ્યું એડવાઈઝરીમાં?

સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી એડવાઈઝરીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, એવું જોવામાં આવ્યું છે કે કેટલાક ખોટા, ભડકાઉ અને નકલી સંદેશાઓ ફેલાવવામાં આવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને સોશિયલ મીડિયા પર જે સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ અને જાહેર વ્યવસ્થાને ખલેલ પહોંચાડે છે. અયોધ્યામાં રામ લલ્લાની પ્રતિમાનો અભિષેક વિધિ 22 જાન્યુઆરીએ થશે, જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અન્ય ઘણા લોકો હાજરી આપશે. ભગવાન રામલલાના અભિષેક સાથે રામ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થશે. રામ મંદિર સમારોહ પહેલા VIP ટિકિટ, રામ મંદિર પ્રસાદ આપવાનો દાવો કરતી ઘણી નકલી લિંક્સ સોશિયલ મીડિયા પર જોવા મળી રહી છે.

VIDEO | Visuals of Ayodhya’s Ram Temple as preparations underway in full swing for the January 22 Pran Pratishtha ceremony.

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz)#AyodhyaRamTemple #AyodhyaRamMandir pic.twitter.com/hDWZzeQJ3Z

— Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2024