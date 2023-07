CBIએ લેન્ડ ફોર જોબ કેસમાં તેજસ્વી યાદવ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી

નોકરી કૌભાંડના મામલામાં બિહારના પૂર્વ સીએમ લાલુ યાદવના પરિવારની મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે. હવે CBI એ દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં લેન્ડ ફોર જોબ કૌભાંડ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. ચાર્જશીટમાં બિહારના ડેપ્યુટી સીએમ તેજસ્વી યાદવ અને કંપનીઓ સહિત અન્ય કેટલાક લોકોના નામ આરોપી તરીકે છે. રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટ હવે 12 જુલાઈએ સુનાવણી કરશે. સીબીઆઈએ નોકરી માટે જમીન કૌભાંડ સાથે સંબંધિત કેસમાં પૂર્વ કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી લાલુ પ્રસાદ યાદવ, બિહારના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી રાબડી દેવી અને અન્ય ઘણા લોકો સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી દીધી છે.

Central Bureau of Investigation (CBI) today filed a chargesheet in Bihar land-for-jobs alleged scam case in Delhi’s Rouse Avenue Court. The chargesheet names Bihar’s Deputy CM Tejashwi Yadav and several others including firms as accused.

