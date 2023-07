કેનેડાઃ ખાલિસ્તાનના ધમકીભર્યા પોસ્ટર પર જયશંકરની ચેતવણી

ખાલિસ્તાન સમર્થકોએ કેનેડામાં ભારતીય રાજદ્વારીઓને ધમકી આપી છે. આનું એક પોસ્ટર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે. જેમાં 8મી જુલાઈએ ખાલિસ્તાની રેલી કાઢવાની પણ વાત છે. જોખમને જોતા ભારતે ચેતવણી આપી છે કે જો કોઈ દેશ ખાલિસ્તાનીઓને સ્થાન આપશે તો તેની સીધી અસર આપણા સંબંધો પર પડશે.

ખાલિસ્તાનીઓને જગ્યા ન આપો

પોસ્ટરમાં સામેલ ભારતીય રાજદ્વારીઓના નામ પર વિદેશ મંત્રી ડૉ એસ જયશંકરે કહ્યું કે અમે કેનેડા, યુએસએ, યુકે અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા અમારા સહયોગી દેશોને વિનંતી કરી છે કે તેઓ ખાલિસ્તાનીઓને જગ્યા ન આપે. તેમણે કહ્યું કે જો કોઈ દેશ આ ખાલિસ્તાનીઓને આશ્રય આપશે તો પણ તેની સીધી અસર સંબંધો પર પડશે. વિદેશ મંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા પોસ્ટરનો મામલો ઓટાવા અને કેનેડા સરકાર સાથે ઉઠાવશે. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યું છે. ખાલિસ્તાન સમર્થક અને આતંકવાદી હરદીપ સિંહ નિજ્જરને પોસ્ટરમાં ‘શહીદ’ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તે જ સમયે, બે ભારતીય રાજદ્વારીઓને ‘હત્યારા’ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે. આ પોસ્ટરમાં ઓટાવામાં ભારતના હાઈ કમિશનર સંજય કુમાર વર્મા અને ટોરોન્ટોમાં કોન્સલ જનરલ અપૂર્વ શ્રીવાસ્તવને ધમકી આપવામાં આવી હતી. તેમજ 8 જુલાઇએ બપોરે 12.30 કલાકે રેલીની પણ વાત કરવામાં આવી રહી છે. તેને ‘ખાલિસ્તાન ફ્રીડમ રેલી’ કહેવામાં આવી રહી છે. પોસ્ટર અનુસાર, તે ગ્રેટ પંજાબ બિઝનેસ સેન્ટરથી શરૂ થશે અને ભારતીય દૂતાવાસ સુધી જશે. પોસ્ટરની નીચે બે મોબાઈલ નંબર પણ લખેલા છે.

#WATCH | On names of Indian diplomats in Khalistani posters in Canada, EAM Dr S Jaishankar, says “We have requested our partner countries like Canada, the United States, the UK and Australia not to give space to the Khalistanis. This will affect our relations. We will raise this… pic.twitter.com/U4IQBzZ35X

— ANI (@ANI) July 3, 2023