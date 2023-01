બજેટ સત્ર 2023: સર્વપક્ષીય બેઠકમાં 27 પક્ષોના નેતાઓ હાજર રહ્યા

સંસદના બજેટ સત્ર પહેલા સોમવારે દિલ્હીમાં સર્વપક્ષીય બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં 27 પક્ષોના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. બેઠક બાદ કેન્દ્રીય સંસદીય કાર્ય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ જણાવ્યું કે આજે સર્વપક્ષીય બેઠકમાં 27 પક્ષોના 37 નેતાઓએ ભાગ લીધો હતો. તેમણે કહ્યું કે આજની બેઠક સારી રહી. હું સંસદને સારી રીતે ચલાવવા માટે વિપક્ષનો સહયોગ ઈચ્છું છું.

"Some matters can't be discussed, concerns security": Centre on discussion over Chinese intrusion in Parliament

કેન્દ્રીય સંસદીય કાર્ય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ કહ્યું કે અમે તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા તૈયાર છીએ. સર્વપક્ષીય બેઠકમાં કોંગ્રેસની ગેરહાજરી અંગે પ્રહલાદ જોશીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે તમામ નેતાઓ કાશ્મીરમાં છે અને ત્યાંથી કેટલીક ફ્લાઈટ્સ મોડી પડી છે. તેથી, પાર્ટી આવતીકાલે તેમની સાથે મુલાકાત કરશે અને સરકાર સમક્ષ પોતાના વિચારો રજૂ કરશે.

Today's meeting went well. I seek the cooperation of the opposition to run the House well. We are ready to discuss all issues: Union Parliamentary Affairs minister Pralhad Joshi pic.twitter.com/SVROiSnELo

