બ્રિટિશ PM કીર સ્ટાર્મરે યશ રાજ સ્ટુડિયો પહોંચ્યા, બૉલિવૂડ ફિલ્મ્સને લઈ કરી મોટી જાહેરાત

યુકેના વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર હાલમાં ભારતની મુલાકાતે છે. આ દરમિયાન તેમણે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. આવતા વર્ષથી યુકેમાં ત્રણ બ્લોકબસ્ટર બોલિવૂડ ફિલ્મોનું નિર્માણ થશે.
યુનાઈટેડ કિંગડમના વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર હાલમાં ભારતમાં છે. તેઓ આજે મુંબઈમાં છે, અને સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક ફોટા સામે આવ્યા છે. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, યુકેના વડા પ્રધાન કીરે જાહેરાત કરી હતી કે આવતા વર્ષે બ્રિટનમાં ત્રણ નવી બોલિવૂડ ફિલ્મોનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. આ બોલિવૂડ ફિલ્મોની લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે.
યુકેના વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમરે બુધવારે મુંબઈમાં યશ રાજ સ્ટુડિયોની મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાતમાં પીએમ સાથે યશ રાજ ફિલ્મ્સના સીઈઓ અક્ષય વિધિણી અને અભિનેત્રી રાની મુખર્જી સહિત અનેક સેલિબ્રિટીઓ પણ જોડાયા હતા.
યુકે ફિલ્મ ઉદ્યોગ અર્થતંત્રમાં વાર્ષિક £12 બિલિયનનું યોગદાન આપે છે અને દેશભરમાં 90,000 લોકોને રોજગારી આપે છે. ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો ફિલ્મ નિર્માતા દેશ છે. આઠ વર્ષ પછી યશ રાજ ફિલ્મ્સનું યુકેમાં સ્થળાંતર એ સંકેત છે કે ભારત-યુકે વેપાર કરારની અસર અનુભવાવા લાગી છે.
પીએમ કીર સ્ટાર્મરે શું કહ્યું
વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે આ પ્રસંગે કહ્યું, “બોલિવૂડ યુકેમાં પાછું ફરી રહ્યું છે. આનાથી નોકરીઓ, રોકાણ અને નવી તકો વધારવામાં મદદ મળશે. આ ભાગીદારી ભારત-યુકે વેપાર કરારના સાચા હેતુને સાકાર કરે છે: વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવું, સાંસ્કૃતિક સંબંધોને મજબૂત બનાવવા અને બંને દેશોના લોકો માટે લાભો સુનિશ્ચિત કરવા.”
યશ રાજ ફિલ્મ્સે શું કહ્યું
યશ રાજ ફિલ્મ્સના સીઈઓ અક્ષય વિધિણીએ કહ્યું,“યુકે હંમેશા અમારા માટે ખૂબ જ ખાસ રહ્યું છે. અમારી કેટલીક સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મો, જેમ કે દિલવાલે દુલ્હનિયા લે જાયેંગે (DDLJ), ત્યાં ફિલ્માવવામાં આવી હતી. અમને સન્માન છે કે વડા પ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે અમારા સ્ટુડિયોની મુલાકાત લીધી અને આ ભાગીદારી પર હસ્તાક્ષર કર્યા. અમે આ તકનો ઉપયોગ ભારત અને યુકે વચ્ચે સામગ્રી નિર્માણમાં વૈશ્વિક સ્તરે સહયોગ કરવાની રીતો પર ચર્ચા કરવા માટે કર્યો.”
DDLJ ના 30 વર્ષ
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, “DDLJ ની 30મી વર્ષગાંઠ ઉજવવા માટે અમે યુકે પાછા ફરી રહ્યા છીએ તે ખૂબ જ ખાસ છે. અમે હાલમાં યુકેમાં અંગ્રેજી સ્ટેજ મ્યુઝિકલ, કમ ફોલ ઇન લવ (CFIL) નું નિર્માણ કરી રહ્યા છીએ. યુકેનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા અજોડ છે, અને અમે આ સર્જનાત્મક સંબંધને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ઉત્સાહિત છીએ.”
શું ફાયદા થશે?
આજની જાહેરાત ભારત-યુકે સાંસ્કૃતિક સંબંધોમાં એક નવા યુગની શરૂઆત દર્શાવે છે. તે બંને દેશોમાં રોજગાર અને રોકાણની નવી તકો જ નહીં, પરંતુ નવા સર્જનાત્મક આદાનપ્રદાનને પણ વેગ આપશે.
ભારત-યુકે સહયોગ ફિલ્મો
એ નોંધનીય છે કે ભૂતકાળના ભારત-યુકે સહયોગમાં સ્લમડોગ મિલિયોનેર જેવી વૈશ્વિક સફળતાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેણે માત્ર £12 મિલિયનના બજેટમાં £300 મિલિયનની કમાણી કરી હતી. સાબિત કરે છે કે જ્યારે બ્રિટિશ ટેકનોલોજી અને ભારતીય વાર્તા કહેવા એક સાથે આવે છે, ત્યારે પરિણામ વૈશ્વિક સ્તરે અસાધારણ હોય છે.