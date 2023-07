BRICS: ડોભાલે ચીન પર નિશાન સાધ્યું

ભારતના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત ડોભાલે મંગળવારે ચીન પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે કહ્યું કે બ્રિક્સ જૂથ સંયુક્ત રાષ્ટ્રના આતંકવાદ વિરોધી પ્રતિબંધ શાસન હેઠળ આતંકવાદીઓ અને તેમના પ્રોક્સીઓને સૂચિબદ્ધ કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરી શકે છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે પ્રક્રિયાને રાજકારણ અને બેવડા ધોરણોથી દૂર રાખવી જોઈએ. ડોભાલે દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહાનિસબર્ગમાં બ્રિક્સ દેશોના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકારોની બેઠક દરમિયાન આ ટિપ્પણી કરી હતી. આ બેઠકમાં ચીનના વિદેશ મંત્રી વાંગ યીએ પણ હાજરી આપી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે, રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગના નજીકના કહેવાતા વાંગ યીને મંગળવારે જ ચીનના વિદેશ મંત્રી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

NSA Doval mentioned that the meeting is being held at a time of great churn in the international security environment. The global security situation is marked by… pic.twitter.com/8qxGg2sAsL



પાકિસ્તાન સાથે ચીનના સંબંધો

ચીન અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો ઘણા સારા છે. તેમની મિત્રતા કોઈપણ દેશથી છુપી નથી. જેના કારણે ચીન આતંકવાદીઓ સામેની કાર્યવાહીમાં પણ અવરોધ ઉભો કરે છે. ચીનના સામ્યવાદી નેતૃત્વએ લશ્કર-એ-તૈયબા અને પાકિસ્તાનમાં આશ્રય આપનારા અન્ય આતંકવાદી સંગઠનો અને તેમના હેન્ડલર્સને આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી તરીકે નિયુક્ત કરવાના યુએનના પગલાને વારંવાર અવરોધિત કર્યા છે.

National Security Advisor Ajit Doval said that terrorism remains one of the key threats to national peace and security. Terror organizations in the Af-Pak region continue to operate with impunity. He mentioned that listing terrorists and their proxies under the UN…

