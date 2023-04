કર્ણાટક ચૂંટણી માટે બીજેપીની પ્રથમ યાદી બહાર પાડવામાં આવી

રાજધાની દિલ્હીમાં બે દિવસના મંથન બાદ ભાજપે કર્ણાટક ચૂંટણી માટે પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે આજે અમે આગામી કર્ણાટક ચૂંટણી 2023 માટે 189 ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરી રહ્યા છીએ. આ યાદીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 52 નવા ઉમેદવારોને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. આ પહેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીની ચૂંટણી સમિતિની બેઠકના પહેલા દિવસે પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે આ વખતે યુવા ચહેરાઓને તક આપીને કલંકિત નેતાઓથી દૂર રહેવું જોઈએ.

Today we are announcing the names of 189 candidates for the upcoming #KarnatakaElections2023: Union Minister & BJP leader Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/1IaQObeglc — ANI (@ANI) April 11, 2023

યેદિયુરપ્પાના પુત્રને ટિકિટ મળી

કર્ણાટકના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા બીએસ યેદિયુરપ્પાના પુત્ર વિજયેન્દ્ર શિકારીપુરા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે. શિકારીપુરા યેદિયુરપ્પાની પરંપરાગત બેઠક છે. આ વખતે તેમણે ચૂંટણી નહીં લડવાની જાહેરાત કરી હતી.

#KarnatakaElections2023 | BY Vijayendra, son of former Karnataka Chief Minister and BJP leader BS Yediyurappa, to contest from the Shikaripura seat State Minister B Sriramulu to contest from Bellary Rural seat pic.twitter.com/jte7441c7g — ANI (@ANI) April 11, 2023

બોમાઈ તેમની પરંપરાગત બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે

પાર્ટીના મહાસચિવ અરુણ સિંહે કહ્યું કે કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી બસવરાજ બોમાઈ શિગગાંવથી ચૂંટણી લડશે. રાજ્ય મંત્રી બી શ્રીરામુલુ બેલ્લારી ગ્રામીણ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ સીટી રવિ તેમની પરંપરાગત ચિકમગલુર બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે. રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી ડૉ.સુધાકર ચિકબલ્લાપુર બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે. કર્ણાટકના ગૃહપ્રધાન અરાગા જ્ઞાનેન્દ્ર તીર્થહલ્લી બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે. મળતી માહિતી મુજબ, 20 વર્તમાન ધારાસભ્યોની ટિકિટ કાપવામાં આવી છે.

BJP releases a list of 189 candidates for the upcoming #KarnatakaElections2023 pic.twitter.com/Pt0AZTaIBE — ANI (@ANI) April 11, 2023

Karnataka Home Minister Araga Jnanendra to contest from Tirthahalli constituency pic.twitter.com/dtwafeBNka — ANI (@ANI) April 11, 2023

તેમની સ્પર્ધા ડીકે શિવકુમાર અને સિદ્ધારમૈયા સાથે છે

સીએન મલ્લેશ્વરમ બેઠક પરથી રાજ્ય મંત્રી ડૉ.અશ્વથનારાયણ અને મંત્રી આર.કે. અશોક પદ્મનાભનગર અને કનકપુરા એમ બે બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે. કનકપુરાથી કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા ડીકે શિવકુમાર ચૂંટણી લડશે. વી સોમન્ના વરુણા સીટ પરથી કોંગ્રેસ નેતા સિદ્ધારમૈયા સામે ચૂંટણી લડશે. વી સોમન્ના પણ ચામરાજનગર બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે.

ભાજપની યાદીની મહત્વની બાબતો

કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપની 189 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદીમાં 52 નવા ચહેરા છે.

યાદીમાં આઠ મહિલાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

પાર્ટીના જનરલ સેક્રેટરી અરુણ સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, ભાજપે 32 OBC, 30 SC, 16 ST ઉમેદવારોને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.

યાદીમાં પાંચ ઉમેદવારો વકીલ છે અને નવ ડોક્ટર છે. આ સિવાય એક નિવૃત્ત IAS, એક IPS અને ત્રણ અધિકારીઓને ટિકિટ આપવામાં આવી છે.

યાદીમાં 31 માસ્ટર્સ અને ત્રણ શૈક્ષણિક ઉમેદવારોને ટિકિટ આપવામાં આવી છે.

10મી મેના રોજ મતદાન થશે

224 સભ્યોની કર્ણાટક વિધાનસભા માટે 10 મેના રોજ મતદાન થશે અને મતગણતરી 13 મેના રોજ થશે. ભાજપે હજુ સુધી પોતાના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી નથી.