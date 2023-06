રાહુલ ગાંધીની ‘મોહબ્બત કી દૂકાન’ પર ભાજપનો હુમલો, 9 પેજમાં જણાવી વાસ્તવિકતા

ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ‘પ્રેમની દુકાન’ને લઈને રાહુલ ગાંધી પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું છે. ભાજપે તેને ‘નફરતનો મેગામોલ’ ગણાવ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 9 પેજમાં રાહુલ ગાંધીની ‘મોહબ્બત કી દૂકાન’ની વાસ્તવિકતા જણાવી છે. ભાજપે કહ્યું કે જો તમે તમારા પરિવારના ઈતિહાસના પાના ફેરવો તો તમે નફરતની ઘણી વાર્તાઓ જોશો.

રાહુલ ગાંધી પર પ્રહાર કરતા ભાજપે કહ્યું કે કોંગ્રેસના શાસનમાં સૌથી વધુ નફરતની દુકાનો સજાવવામાં આવી હતી. મોટાભાગના રમખાણો કોંગ્રેસના શાસનમાં થયા હતા. રાહુલ ગાંધીને લખેલા 9 પાનાના પત્રમાં ભાજપે કોંગ્રેસ પર અનેક મોટા પ્રહારો કર્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કહ્યું કે નહેરુ-ગાંધી પરિવાર દ્વારા કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે જે પ્રકારનું ગેરવર્તન કરવામાં આવ્યું છે તે કોઈનાથી છુપાયેલું નથી.

It is incumbent upon the Congress Party to attack the image of PM Narendra Modi.

The Mohabbat of Congress doesn’t extend to him.

