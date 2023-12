BJP એ જનતાનો અભિપ્રાય જાણવા NaMo App પર સર્વે હાથ ધર્યો

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી.નડ્ડાએ એક અગત્યની ઝુંબેશ હાથ ધરી છે. તેમણે ભાજપ સરકારે કરેલા અત્યાર સુધીના વિકાસલક્ષી કાર્યો પ્રત્યે જનતાનો અભિપ્રાય જાણવા NaMo App પર એક સર્વે હાથ ધર્યો છે. જેમાં કોઈપણ વ્યક્તિ સરકારી યોજના, જે-તે મતવિસ્તારના વિકાસ કાર્યો અને જે-તે મતવિસ્તારના ચૂંટાયેલા સાંસદોની કામગીરી પર જનતાનો પ્રતિસાદ શૅર કરવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે. મહત્ત્વનું છે કે, NaMo App પરનો #JanManSurvey એ લોકો માટે રાષ્ટ્રની પ્રગતિ અને વિકાસ પર તેમના અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવા માટે એક ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ છે.

The #JanManSurvey on the NaMo App is an excellent platform for people to voice their opinion on the nation’s progress and development!https://t.co/M3BrrE2GEK

You can share your feedback on a range of topics like government schemes, development works in your constituency, your…

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) December 19, 2023