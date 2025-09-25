ભાજપે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને બિહાર ચૂંટણીના પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કર્યા

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા, ભાજપ નેતૃત્વએ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સહિત અનેક નેતાઓને મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સોંપી છે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને બિહાર ચૂંટણી માટે પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય અને કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલને સહ-પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન, કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવને આગામી વર્ષે યોજાનારી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @JPNadda ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री @dpradhanbjp को प्रदेश चुनाव प्रभारी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री @CRPaatil को प्रदेश सह प्रभारी और उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री श्री @kpmaurya1 को प्रदेश सह प्रभारी नियुक्त… pic.twitter.com/i2wZbQ8VWJ
— BJP (@BJP4India) September 25, 2025
ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અરુણ સિંહ દ્વારા હસ્તાક્ષરિત પત્રમાં ચૂંટણી પ્રભારી અને સહ-પ્રભારીની નિમણૂકોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ આગામી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને પ્રભારી તરીકે, સીઆર પાટીલને અને કેશવ પ્રસાદ મૌર્યને સહ-પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. આ નિમણૂકો તાત્કાલિક અમલમાં આવશે.” વધુમાં, બિપ્લબ કુમાર દેબને પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે સહ-પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
બિહારમાં થોડા મહિનામાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે. આ મુકાબલો NDA અને મહાગઠબંધન વચ્ચે છે, જેના માટે બધા નેતાઓએ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. વડાપ્રધાન મોદીથી લઈને વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી સુધી, બધાએ તાજેતરમાં બિહારની મુલાકાત લીધી છે. નીતિશ કુમાર અને તેજસ્વી યાદવ પણ સંપૂર્ણ તાકાત સાથે ચૂંટણી મેદાનમાં છે. દરમિયાન, પશ્ચિમ બંગાળમાં આવતા વર્ષે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. મમતા બેનર્જી 2011 થી બંગાળના મુખ્યમંત્રી છે, અને TMC રાજ્યમાં સત્તામાં છે.