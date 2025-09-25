ગ્રીન ટોક્સમાં ઉદ્યોગ સાહસિકોની સફળતાની વાત શેર કરી ગૌતમ અદાણીએ

અમદાવાદઃ અદાણી ગ્રુપે આજે અદાણી ગ્રીન ટોક્સની ચોથી આવૃત્તિનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં ટકાઉ અને સમાવિષ્ટ ભવિષ્યને આકાર આપતા પરિવર્તનશીલ સામાજિક ઉદ્યોગસાહસિકો અને નવીનતાઓને એકસાથે લાવવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી દ્વારા ભારતના “બીજા સ્વતંત્રતા સંગ્રામ”ને આકાર આપવામાં યુવા ઉદ્યોગસાહસિકોની ભૂમિકા પર મુખ્ય ભાષણ સાથે કરવામાં આવ્યું હતું.
પ્રાસંગિક સંબોધનમાં ગૌતમ અદાણીએ જણાવ્યું હતું કે કેવી રીતે ચાર વર્ષ પહેલાં શરૂ કરાયેલ ગ્રીન ટોક્સ, સમાજને બદલવાની ક્ષમતા ધરાવતા વિચારો માટે મહત્વપૂર્ણ બની રહ્યું છે. તેમણે ભૂતકાળના સહભાગીઓ જેમા હજારો લોકોને મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગની અપમાનમાંથી મુક્તિ અપાવનાર GenRobotics, પ્રતિ કિલોમીટર માત્ર ચાર પૈસા પ્રતિ મુસાફરોના ભાવે કાર્યરત સૌર-ઇલેક્ટ્રિક ફેરી Navalt, અને Marut Drones જેમણે “Drone Didis of Kashi” નામે રાષ્ટ્રીય નમો ડ્રોન દીદી કાર્યક્રમ હેઠળ મહિલાઓને આત્મવિશ્વાસ કૃષિ-ઉદ્યોગસાહસિકોમાં પરિવર્તન લાવ્યા – તેમની યાત્રાઓને યાદ કરી હતી.
વર્ષ 2025ની આવૃત્તિમાં પાંચ અગ્રણી ઉદ્યોગસાહસિકો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા જેમણે હિંમત, નવીનતા અને સામાજિક ઉદ્દેશ્યની તેમની સફર શેર કરી હતી.
આ વર્ષે તેમના પરિવર્તનશીલ ઉકેલો માટે સેંકડો અરજીઓમાંથી પસંદ કરાયેલા અદાણી ગ્રીન ટોક્સ સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ એવોર્ડ્સ અને ભારત બાયોટેકના સ્થાપક અને એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન ડો. કૃષ્ણા એલ્લાને પ્રથમ લોક કલ્યાણ એવોર્ડ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
ગૌતમ અદાણીએ કોવિડ-૧૯ મહામારી દરમિયાન લાખો લોકોને સુરક્ષિત કરતી કોવેક્સિન સહિત સ્વદેશી રસીઓ દ્વારા વૈશ્વિક જાહેર આરોગ્યમાં ડો. એલાના યોગદાનને બિરદાવતા આ એવોર્ડ એનાયત કર્યોં હતો. ડૉ. એલાએ આ પુરસ્કાર ભારતના વૈજ્ઞાનિકો અને નવીનતાઓને સમર્પિત કર્યો હતો જેઓ સામાજિક હેતુ સાથે વિજ્ઞાનને આગળ ધપાવે છે.
અભિનેતા વિક્રાંત મેસી, જેમની ફિલ્મ 12મી ફેઇલને શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો હતો, તેમણે પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. અદાણીએ મેસીની વાર્તાને દરેક અવરોધને પાર કરીને સ્થિતિસ્થાપકતા અને દ્રઢતાનું પ્રતીક ગણાવ્યું હતું.
ગૌતમ અદાણીએ જાહેરાત કરી હતી કે NDTV સાથે ભાગીદારીથી ગ્રીન ટોક્સ હવે ભારતના ટિયર-2 અને ટિયર-3 શહેરોમાં પરિવર્તન લાવનારાઓની શોધને વિસ્તૃત કરશે, તે દેશના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાંથી તેજસ્વી લોકોને બહાર લાવશે. તેમણે ગ્રીન ટોક્સને વૈશ્વિક સહયોગનું જીવંત પ્લેટફોર્મ બનાવવાની મહત્વાકાંક્ષા વ્યક્ત કરી હતી.અદાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ગ્રીન ટોક્સના લીલા અંકુર કઠિન માટીમાંથી ફૂટીને આશાના નવા કિરણ બનવાની શક્યતાનું ધરાવે છે. તે અસમાનતા, જડતા અને ઉદાસીનતાથી મુક્ત સમાજ માટે હિંમતભેર સ્વપ્ન જોવા અને ભારતના બીજા સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ભાગ લેવાનું આમંત્રણ છે.