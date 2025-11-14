બિહાર ચૂંટણીના મેદાનમાં છે આ સેલેબ્સ, શું મળશે એમને ચાહકોનો સાથ?

બિહારની ચૂંટણીમાં ઘણી હસ્તીઓએ વિવિધ રાજકીય પક્ષો માટે ચૂંટણી લડી હતી. આજે ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થવાની પ્રક્રિયા શરૂ છે. જાણો કોણ છે આ હસ્તીઓ જેમણે બિહારની ચૂંટણીમાં જોરદાર પ્રભાવ પાડ્યો.
આ વખતે બિહાર ચૂંટણીમાં લોક ગાયિકા મૈથિલી ઠાકુર, ભોજપુરી અભિનેતા ખેસારી લાલ યાદવ અને પવન સિંહની પત્ની જ્યોતિ સિંહે સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ સેલિબ્રિટીઓએ પડદા પર અને સ્ટેજ પર પોતાની કલા કૌશલ્યથી લોકોના દિલ જીત્યા છે પરંતુ શું તેઓ લોકોના કિંમતી મતો જીતવામાં સફળ થશે કે નહીં તે આજે ખબર પડશે.
ખેસારી લાલ યાદવ
ખેસારી લાલ યાદવ ભોજપુરી સિનેમાના જાણીતા અભિનેતા છે. તેઓ માત્ર ભોજપુરી ફિલ્મોમાં અભિનય જ નથી કરતા, પરંતુ ગાયક તરીકે પણ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. તેમના ઘણા મ્યુઝિક વીડિયો ખૂબ જ પ્રખ્યાત થયા છે. તેમણે 70 થી વધુ ભોજપુરી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે અને 5,000 થી વધુ ગીતોનો ભાગ રહ્યા છે. તાજેતરમાં, તેમનું એક ગીત બોલિવૂડ ફિલ્મ “સની સંસ્કારી કી તુલસી કુમારી” માં સાંભળવા મળ્યું. અભિનેતા અને ગાયક બન્યા પછી, તેમણે રાજકારણમાં પણ પ્રવેશ કર્યો છે. આ વખતે, તેમણે આરજેડી પાર્ટી તરફથી ચૂંટણી લડી છે. તેમણે છપરા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી હતી.
મૈથિલી ઠાકુર
મૈથિલી ઠાકુરનો જન્મ 25 જુલાઈ, 2000 ના રોજ બિહારના મધુબની જિલ્લામાં થયો હતો. તેના પિતા રમેશ ઠાકુર અને માતા ભારતી ઠાકુર દિલ્હીમાં રહે છે અને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં છે. બાળપણથી જ સંગીત પ્રત્યેનો શોખ ધરાવતી આ ગાયિકાએ ચાર વર્ષની ઉંમરે તેના દાદા પાસેથી શીખવાનું શરૂ કર્યું હતું અને દસ વર્ષની ઉંમરે તે જાગરણ અને સ્થાનિક સંગીત ઉત્સવોમાં પર્ફોર્મ કરતી હતી. મૈથિલીની સંગીત યાત્રા 2011 માં શરૂ થઈ હતી જ્યારે તે ઝી ટીવીના રિયાલિટી શો, લિટલ ચેમ્પ્સમાં દેખાઈ હતી. 2017 માં, તેણીએ “રાઇઝિંગ સ્ટાર” ની સીઝન 1 માં “ઓમ નમઃ શિવાય” ગાયું હતું, જેનાથી તેણીને ઓળખ મળી. ત્યારબાદ તેણીએ “હોલી રે રસિયા,” “હરિ નામ નહીં તો જીના ક્યા,” અને “મહિષાસુરમર્દિની સ્તોત્રમ” જેવા ગીતોથી ભારે લોકપ્રિયતા મેળવી. હવે, તેણી રાજકારણની દુનિયામાં પ્રવેશી છે. મૈથિલીએ ભાજપ વતી બિહારની અલીનગર બેઠક પરથી ચૂંટણીના મેદાનમાં છે.
પવન સિંહની પત્ની, જ્યોતિ સિંહ
ભોજપુરી સ્ટાર પવન સિંહે બિહાર ચૂંટણીમાં ભાજપ માટે પ્રચાર કર્યો હતો. તેમની પત્ની જ્યોતિ સિંહે અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી છે. જ્યોતિ સિંહે કરકટ મતવિસ્તારમાંથી અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. પવન સિંહ અને જ્યોતિ હાલમાં છૂટાછેડાના કેસમાં ફસાયેલા છે. તેમનો વૈવાહિક વિવાદ પણ તાજેતરમાં સમાચારમાં રહ્યો છે.
રિતેશ પાંડે
રિતેશ પાંડે ભોજપુરી સિનેમામાં ગાયક રહ્યા છે. સંગીત ઉદ્યોગમાં ખ્યાતિ મેળવ્યા પછી, તેમણે રાજકારણમાં પોતાનું નસીબ અજમાવવાનું નક્કી કર્યું. તેઓ પ્રશાંત કિશોરની જન સૂરજ પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે. રિતેશ પાંડે બિહારના કરકટ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.