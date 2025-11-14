બિહારમાં NDAની ઐતિહાસિક જીતનાં પાંચ મોટાં કારણઃ વિરોધ પક્ષ ધ્વસ્ત

પટનાઃ બિહાર ચૂંટણીમાં NDAએ એવું પ્રદર્શન કર્યું છે કે તમામ જૂના રેકોર્ડ તૂટી ગયા છે. સીટો પર મોદી લહેર હોય કે મતોનું પૂર— NDA ગઠબંધનને દરેક સ્તરે જબરદસ્ત સમર્થન મળ્યું. પરંતુ સવાલ એ છે કે આટલી મોટી જીત કેમ મળી? તેની પાછળ પાંચ ખૂબ જ મજબૂત કારણો છે—જેમાં સામાજિક સમીકરણોની નક્કર એન્જિનિયરિંગ, મહિલાઓનો ઐતિહાસિક ટેકો, મોદી ફેક્ટર, વિખેરાયેલો વિરોધ પક્ષ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભારેભારે મતદાન સામેલ છે. આ બધાં કારણો મળીને આ ચૂંટણી NDA માટે લેન્ડમાર્ક બની ગઈ.
આ વર્ષે થયેલી ચૂંટણીમાં NDAની જીત માત્ર એક ચૂંટણી પરિણામ નહોતું, પરંતુ એક રાજકીય લહેર હતી, જેણે બધા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. વિરોધ પક્ષ જ્યાં ગઠબંધન બનાવી મેદાનમાં ઊતર્યો હતો, ત્યાં NDAએ જમીન પર એવી વ્યૂહરચના લાગુ કરી જેનાથી ચૂંટણીનું ગણિત બદલાઈ ગયું. ચાલો, સમજીએ એ પાંચ મોટાં કારણો- જેણે NDA ને ઐતિહાસિક સફળતા અપાવી.
(1) સામાજિક અને જાતીય સમીકરણનો ઉત્તમ ઉપયોગ—સૌથી મોટું ફેક્ટર
NDA ની પાર્ટીઓ (BJP, JDU વગેરે)એ બિહારમા ખૂબ ઊંડી છાપ બનાવી છે. ગ્રામ્ય અને શહેરી સ્તરે મજબૂત જનસમર્થન અને અસરકારક લોક પ્રતિનિધિત્વને કારણે તેમની મતબેંક સ્થિર રહી. NDAએ આ સમૂહો પર ખાસ ફોકસ કર્યું જેમને ઘણી વાર ચૂંટણીના ગણિતમાં અવગણવામાં આવે છે:
– અતિ પછાત વર્ગ (EBC)
-બિન–યાદવ OBC
– દલિત
– મહિલાઓ
વિરોધ પક્ષ “MY સમીકરણ” (મુસ્લિમ–યાદવ) પર આધારિત રહ્યો, પણ NDA એ તેનાથી ઘણું મોટું સામાજિક ગઠબંધન બનાવી સમગ્ર રાજ્યમાં મતનો નવો ધ્રુવીકરણ કરી દીધું.
(2) મહિલા મતદારોની ઐતિહાસિક ભાગીદારી
આ ચૂંટણીમાં મહિલાઓએ રેકોર્ડ સંખ્યામાં મતદાન કર્યું. NDAની ઘણી લાભાર્થી યોજનાઓનો તેમને સીધો લાભ મળ્યો.
રૂ. 10,000 વાળી મહિલા રોજગાર યોજના—સૌથી મોટી ગેમચેન્જર
મહિલા મતદાનના મોટા વધારા પાછળનું સૌથી શક્તિશાળી કારણ હતું—મુખ્ય મંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના, જેમાં પાત્ર મહિલાઓને રૂ. 10,000ની સીધી આર્થિક મદદ આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું છે.
(3) મોદી ફેક્ટર—નેતૃત્વ પર વિશ્વાસ
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ જીતનાં સૌથી મોટાં પરિબળોમાં રહ્યાં. લોકોએ મત આપ્યો.
-વિકાસ
– સુશાસન
– રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા
– મોદીનું વ્યક્તિગત વિશ્વસનીય નેતૃત્વ
(4) વિરોધ પક્ષનું વિખંડન
વિરોધ પક્ષ ગઠબંધન કાગળ પર મજબૂત લાગતું હતું, પરંતુ બેઠકોની વહેંચણી અને વ્યૂહરચનામાં વિખંડન રહ્યું.
(5) ભારે મતદાન—ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં
ગામોમાં રેકોર્ડ મતદાન થયું. NDAએ આ વખતે સ્થાનિક મુદ્દાઓને પ્રાથમિકતા આપી હતી, જેમાં
– રસ્તા
– વીજળી
– રોજગાર
– શિક્ષણ
– આરોગ્ય
આ મુદ્દાઓ પર મજબૂત પ્રચાર ગ્રામ્ય મતને NDA તરફ ખેંચી લાવ્યો. મહિલાઓ અને યુવાનોમાં પણ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો.