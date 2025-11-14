ધર્મેન્દ્રની પહેલી હિરોઈન અને દિગ્ગજ અભિનેત્રી કામિની કૌશલનું નિધન

બૉલિવૂડની પીઢ અભિનેત્રી કામિની કૌશલનું 98 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. કામિની કૌશલ લાંબા સમયથી બીમાર હતા.
બૉલિવૂડની સૌથી વૃદ્ધ અભિનેત્રી કામિની કૌશલનું નિધન થયું છે. અભિનેત્રીનું 98 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. અહેવાલો અનુસાર તે ઉંમર સંબંધિત બીમારીઓથી પીડાતા હતા. કામિની કૌશલના પરિવારના નજીકના સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, “કામિની કૌશલનો પરિવાર ખૂબ જ લો-પ્રોફાઇલ છે અને તેને ગોપનીયતાની જરૂર છે.” અભિનેત્રીએ 1946 માં બોલિવૂડમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફિલ્મોથી પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી.
24 ફેબ્રુઆરી, 1927ના રોજ જન્મેલા કામિની કૌશલ તેની સમગ્ર ફિલ્મી કરિયરમાં અનેક ફિલ્મોમાં જોવા મળ્યા છે. તેણે દિલીપ કુમાર અને રાજ કપૂર સહિત ઘણા જાણીતા સ્ટાર્સ સાથે કામ કર્યું.
આ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું
કામિની કૌશલ શહીદ, નદિયા કે પાર, શબનમ, આરઝૂ ઔર બિરાજ બહુ, દો ભાઈ, જીદ્દી, શબનમ, પારસ, નમુના, ઝાંઝર, આબરૂ, બડે સરકાર, જેલર અને નાઈટ ક્લબ જેવી ફિલ્મોમાં જોવા મળી છે. કામિનીની ફિલ્મ નીચા નગર હિટ રહી હતી, જેને પહેલા કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં શ્રેષ્ઠ ફિલ્મનો એવોર્ડ જીત્યો હતો. ફિલ્મોની સાથે કામિની કૌશલ દૂરદર્શન પર પ્રસારિત થતી ચાંદ સિતારે સહિતની ટેલિવિઝન સિરિયલોમાં પણ જોવા મળ્યા હતા.
ધર્મેન્દ્રના પહેલા સહ-કલાકાર
ધર્મેન્દ્રના પહેલા સહ-કલાકાર કામિની કૌશલ હતા. ધર્મેન્દ્રએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ માહિતી શેર કરી. ફોટો શેર કરતા તેમણે લખ્યું, “મારા જીવનનો પહેલો ફોટો, મારી પહેલી ફિલ્મ શહીદની નાયિકા કામિની કૌશલ સાથેની પહેલી મુલાકાત… અમારા બંનેના ચહેરા પર સ્મિત… એક પ્રેમાળ પરિચય.”
કામિની કૌશલના પરિવારમાં તેમના પુત્રો, શ્રવણ, વિદુર અને રાહુલ સૂદ છે. તેમના પરિવાર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.