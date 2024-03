ચૂંટણી પહેલા મોદી સરકારે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ ઘટાડ્યા

લોકસભા ચૂંટણી પહેલા મોદી સરકારે મોટી જાહેરાત કરી છે. સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 2 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. નવી કિંમતો 15 માર્ચ 2024ના રોજ સવારે 6 વાગ્યાથી લાગુ થશે. કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 2 રૂપિયાનો ઘટાડો કરીને દેશના સફળ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તેમના કરોડો ભારતીયોના પરિવારનું કલ્યાણ અને સુવિધા હંમેશા તેમનું લક્ષ્ય છે.

Oil companies cut petrol, diesel prices by Rs 2 per litre each, effective from 6 am on Friday morning: Oil Ministry

તેમણે મહાન કવિ રામધારી સિંહ દિનકરની કવિતાની પંક્તિઓ પણ શેર કરી. તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે વિશ્વ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું ત્યારે વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોમાં પેટ્રોલના ભાવમાં 50-72 ટકાનો વધારો થયો હતો અને આપણી આસપાસના ઘણા દેશોમાં હવે પેટ્રોલ ઉપલબ્ધ નથી, 1973 પછી પણ પેટ્રોલના ભાવમાં 50 ટકાનો વધારો થયો હતો. -72 ટકા.વર્ષની સૌથી મોટી ઓઇલ કટોકટી હોવા છતાં પીએમ મોદીના દૂરંદેશી અને સાહજિક નેતૃત્વને કારણે મોદી પરિવારને કોઈ અસર થઈ નથી. ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવ વધવાને બદલે છેલ્લા અઢી વર્ષમાં 4.65 ટકા ઘટ્યા છે. !

“Oil Marketing Companies (OMCs) have informed that they have revised Petrol and Diesel Prices across the country. New prices would be effective from 15th March 2024, 06:00 AM. Reduction in petrol and diesel prices will boost consumer spending and reduce operating costs for over… pic.twitter.com/LQ9s71fLFg

