CM મમતા બેનર્જી અકસ્માતનો શિકાર બન્યા, માથામાં ઈજા થઈ

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અકસ્માતનો શિકાર બન્યા છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસે મમતા બેનર્જીનો ફોટો જાહેર કરતા આ જાણકારી આપી છે. ટીએમસીએ ટ્વીટ કરીને લખ્યું, અમારા અધ્યક્ષ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. પાર્ટી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ફોટામાં મમતા બેનર્જી હોસ્પિટલમાં બેડ પર સુતેલા જોવા મળે છે અને તેમના કપાળમાંથી લોહી નીકળી રહ્યું છે. સીએમ મમતા બેનર્જીની કોલકાતાની SSKM હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. તેમને SSKM હોસ્પિટલના વુડબર્ન વોર્ડના કેબિન નંબર 12માં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં સારવાર બાદ તે ઘરે પરત ફર્યા હતા.

મમતા બેનર્જી આ દિવસે રાજ્ય સચિવાલય નબાનમાં ગયા હતા. ત્યાંથી એકદલિયા ગયા. જ્યાં સ્વ.સુબ્રત મુખોપાધ્યાયની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ પછી મમતા ઘરે ગયા હતા. આજે તેમનો બીજો કોઈ કાર્યક્રમ નહોતો. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ટ્રેડ મિલ પર ચાલતી વખતે આ અકસ્માત થયો હતો. બીજી તરફ, તૃણમૂલના અન્ય સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી ગુરુવારે કાલીઘાટ હાઉસિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં ટહેલતા હતા. તે જ ક્ષણે તે કોઈક રીતે પડી ગયા. આગળ પડવાને કારણે તેને કપાળ પર ઈજા થઈ અને લોહી વહેવા લાગ્યું. જ્યારે તેને પહેલા ઘરની અંદર લઈ જવામાં આવ્યા ત્યારે તેને તાત્કાલિક SSKM હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. ડોકટરોએ કહ્યું કે કપાળ પર ટાંકા લેવામાં આવ્યા છે.

VIDEO | West Bengal CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) shifted to the Bangur Institute of Neurosciences at the IPGME&R – SSKM Hospital Centre in Kolkata for treatment. pic.twitter.com/4ezx5JRkBU

— Press Trust of India (@PTI_News) March 14, 2024