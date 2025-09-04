PM મોદીના મણિપુર આગમન પહેલા મોટો નિર્ણય

નવી દિલ્હીથી મણિપુર માટે મોટા સમાચાર છે. પીએમ મોદીની મણિપુર મુલાકાતની ચર્ચા વચ્ચે, ‘કુકી-જો’ કાઉન્સિલે મુસાફરો અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની અવિરત અવરજવર માટે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ-2 ખોલવાનો નિર્ણય લીધો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેમના (પીએમ મોદી) આગમન પહેલા સદભાવના તરીકે ઘણા નિર્ણયો લેવામાં આવી રહ્યા છે. હાલમાં, કેન્દ્ર સરકાર મણિપુરમાં પરિસ્થિતિને સામાન્ય અને સ્થિર રાખવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરી રહી છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય (MHA) અનુસાર, નવી દિલ્હીમાં ગૃહ મંત્રાલયના અધિકારીઓ અને KZC પ્રતિનિધિમંડળ વચ્ચે ઘણી બેઠકો પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. KZC એ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ-2 પર શાંતિ જાળવવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા તૈનાત સુરક્ષા દળો સાથે સહયોગ કરવાનું વચન આપ્યું છે.
ગૃહ મંત્રાલયે તેના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે કુકી-જો કાઉન્સિલે NH-2 પર શાંતિ જાળવવા માટે સુરક્ષા દળો સાથે સહયોગ કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે. મણિપુરને નાગાલેન્ડ અને ઉત્તરપૂર્વના અન્ય ભાગો સાથે જોડતી મહત્વપૂર્ણ જીવનરેખા, NH-2, મે 2023 માં રાજ્યમાં ભડકેલા વંશીય તણાવને કારણે બંધ થઈ ગઈ હતી. મેઈતેઈ અને કુકી-જો સમુદાયો વચ્ચેના સંઘર્ષને કારણે વ્યાપક હિંસા, જાનમાલનું નુકસાન, હજારો લોકોનું વિસ્થાપન અને માનવતાવાદી કટોકટી વધી છે.
હાઇવેને ફરીથી ખોલવાને હિંસાગ્રસ્ત રાજ્યમાં વિશ્વાસ બનાવવા અને સામાન્યતા પુનઃસ્થાપિત કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું તરીકે જોવામાં આવે છે. ઇમ્ફાલ અને નવી દિલ્હીના અધિકારીઓ માને છે કે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો સરળ બનાવવાથી વિસ્થાપિત પરિવારો અને રાહત શિબિરોમાં રહેતા લોકોની મુશ્કેલીઓ ઓછી થશે.