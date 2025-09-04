‘ભારત પરના આ ટેરિફ યુક્રેનમાં શાંતિ માટે છે’, કોર્ટમાં વિચિત્ર દલીલ

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વહીવટીતંત્રે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કોર્ટના નિર્ણયને પડકાર્યો છે જેમાં તેમના મોટાભાગના મોટા ટેરિફને ગેરકાયદેસર જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટના દસ્તાવેજોમાં, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે દલીલ કરી છે કે આ ટેરિફ યુક્રેનમાં શાંતિ માટેના અમારા પ્રયાસોનો એક મહત્વપૂર્ણ પાસું છે.
વહીવટીતંત્રે કહ્યું, રાષ્ટ્રપતિએ તાજેતરમાં યુક્રેનમાં રશિયાના યુદ્ધને લગતી પૂર્વ-અસ્તિત્વમાં રહેલી રાષ્ટ્રીય કટોકટીનો સામનો કરવા માટે રશિયન ઊર્જા ઉત્પાદનોની ખરીદી માટે ભારત સામે IEEPA ટેરિફને અધિકૃત કર્યા છે, જે તે યુદ્ધગ્રસ્ત દેશમાં શાંતિ માટેના તેમના પ્રયાસોનું એક મહત્વપૂર્ણ પાસું છે.
‘ટેરિફ વિના, અમેરિકા એક ગરીબ દેશ રહેશે’
27 ઓગસ્ટના રોજ, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વહીવટીતંત્રે ભારત પરના ટેરિફને બમણું કરીને 50 ટકા કરી દીધા. ફાઇલ કરાયેલ દસ્તાવેજમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ટેરિફ સાથે, અમેરિકા એક સમૃદ્ધ રાષ્ટ્ર છે અને તેના વિના, તે એક ગરીબ રાષ્ટ્ર છે. રાષ્ટ્રપતિના મતે, એક વર્ષ પહેલાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એક મૃત દેશ હતો, અને હવે, જે દેશોએ આપણી સાથે ખરાબ વર્તન કર્યું હતું તેમના તરફથી મળેલા ટ્રિલિયન ડોલરના વળતરને કારણે, અમેરિકા ફરીથી એક મજબૂત, આર્થિક રીતે સધ્ધર અને આદરણીય દેશ છે.
યુએસ કોર્ટનો ચુકાદો શું હતો?
ગયા અઠવાડિયે, યુએસ અપીલ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા ઘણા ટેરિફ ગેરકાયદેસર હતા, પરંતુ ટેરિફને ઓક્ટોબરના મધ્ય સુધી વહીવટીતંત્રને સુપ્રીમ કોર્ટમાં લઈ જવા માટે સમય આપવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે ટેરિફથી વૈશ્વિક વેપાર પર અસર પડી છે. આ ચુકાદાએ નીચલી કોર્ટના તારણને સમર્થન આપ્યું કે ટ્રમ્પે કટોકટીની આર્થિક શક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને વ્યાપક ટેરિફ લાદવા માટે પોતાની સત્તાનો ઉપયોગ કર્યો હતો.