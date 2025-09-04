કોણ છે અંડરવર્લ્ડ ડોન અરુણ ગવળી? 17 વર્ષ બાદ જેલમાંથી છૂટી પહોંચ્યો મુંબઈ

એક બાજુ દેશમાં ગણેશ ઉત્સવની ધામધમૂ ચાલી રહી છે તો બીજી બાજુ પંજાબમાં ભારે વરસાદે કપરી સ્થિતિ ઉભી કરી છે. એવામાં એક નામ ચર્ચામાં આવ્યું, અરુણ ગવળી. અપરાધની દુનિયામાંથી રાજકારણ તરફ વળેલો અંડરવર્લ્ડ ડોન અરુણ ગવળી મુંબઈ પાછો ફર્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી જામીન મળ્યા બાદ બુધવારે ગવળીને નાગપુર સેન્ટ્રલ જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
લગભગ 17 વર્ષ પછી, અંડરવર્લ્ડ ડોન અરુણ ગવળી ઉર્ફે ડેડી નાગપુર સેન્ટ્રલ જેલમાંથી મુક્ત થયા બાદ મુંબઈ પરત ફર્યો છે. ગવળીના આગમન બાદ મુંબઈની દગડી ચાલમાં મીઠાઈ વહેંચવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે હત્યા કેસમાં ગવળીને જામીન આપ્યા બાદ, ગવળીને મુક્ત કરવામાં આવ્યો અને તે મુંબઈ આવ્યો. સૂત્રો કહે છે કે ગવળીના ભાઈ અને સંબંધીઓ તેની મુક્તિ દરમિયાન નાગપુરમાં હાજર હતા. આ દરમિયાન જેલ પરિસરની આસપાસ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. જેલ પરિસરમાં ATS ટીમ પણ હાજર હતી. 2007માં શિવસેના કાઉન્સિલર કમલાકર જામસાંડેકરની હત્યાના કેસમાં 2012માં મુંબઈ સેશન્સ કોર્ટે ગવલીને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી, ત્યારબાદ તે નાગપુર જેલમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યો હતો.
ગુનાથી રાજકારણ સુધીની સફર
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નાગપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં હતા ત્યારે ગવલીએ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને શિસ્તબદ્ધ જીવન અપનાવ્યું હતું. જેલમાં હતા ત્યારે ગવલીએ એકનાથ ભાગવત અને અન્ય શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમણે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત નિયમોનું કડક પાલન કર્યું હતું. ત્યાં, ગવલીએ ઘણા અન્ય કેદીઓનું જીવન સુધારવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો. પોલીસ રેકોર્ડ મુજબ, ભાયખલાના સાત રસ્તા ખાતે દગડી ચાલમાં રહેતા ગવળી મરાઠી સમુદાયમાં ખૂબ લોકપ્રિય હતા.
1980ના દાયકામાં, અરુણ ગવળી દાઉદ ઇબ્રાહિમ સાથે કામ કરતો હતો, પરંતુ 1988માં રામા નાઈકની હત્યા પછી, બંને દુશ્મન બની ગયા. 1990ના દાયકામાં, મુંબઈ પોલીસના વધતા દબાણ અને ગેંગ વોરથી બચવા માટે, ગવળીએ રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો અને અખિલ ભારતીય સેના (ABS) નામની પાર્ટી બનાવી. 2004માં, તેઓ ચિંચપોકલીથી વિધાનસભાની ચૂંટણી જીતીને ધારાસભ્ય પણ બન્યા. જોકે, એવી ચર્ચા ચાલી રહી છે કે શું અરુણ ગવળી તેમની મુક્તિ પછી રાજકીય રીતે વાપસી કરશે કે તેમની જૂની ગેંગ અથવા તેમના નેટવર્કને ફરીથી સક્રિય કરશે. જોકે, મહારાષ્ટ્ર પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓએ ગવળીની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
અરુણ ગવલી એક સરળ પરિવારમાંથી આવે છે
ગેંગસ્ટરમાંથી રાજકારણી બનેલા અરુણ ગવળી, જે ‘ડેડી’ તરીકે જાણીતા છે, તે મુંબઈના કુખ્યાત અંડરવર્લ્ડ ડોન રહ્યા છે, જે પાછળથી રાજકારણમાં સક્રિય થયા. ભલે તે મહારાષ્ટ્રના એક સરળ મિલ કામદાર પરિવારમાંથી આવે છે, પરંતુ 1970-80 ના દાયકામાં મુંબઈના ગેંગ વોરમાં તેમની ભૂમિકાએ તેમને કુખ્યાત બનાવ્યા. તેઓ દાઉદ ઇબ્રાહિમ જેવા મોટા ડોનનો હરીફ હતો અને દગડી ચાલને પોતાનો ગઢ બનાવ્યો હતો.
અરુણ ગવળીનો જન્મ 17 જુલાઈ 1955ના રોજ મહારાષ્ટ્રના અહમદનગર જિલ્લાના કોપરગાંવમાં થયો હતો. ગવલીના પિતા ગુલાબરાવ ગવળી એક મજૂર હતા, પરંતુ બાદમાં તેઓ મુંબઈ આવ્યા અને અહીં સિમ્પ્લેક્સ મિલમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. ગવલીની માતા લક્ષ્મીબાઈ ગૃહિણી હતી. આર્થિક તંગીને કારણે ગવળીએ SSC પછીનો અભ્યાસ છોડી દીધો અને નાની ઉંમરે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું.
1980 અને 1990ના દાયકામાં તે ગુનાની દુનિયામાં જોડાયો અને મુંબઈના અંડરવર્લ્ડનો એક પ્રખ્યાત ચહેરો બન્યો. મધ્ય મુંબઈના દગડી ચાલ વિસ્તારમાં તેની ગેંગને કારણે અરુણ ગવળી ઉર્ફે ડેડીનું નામ ખૂબ પ્રખ્યાત હતું. રામ ગોપાલ વર્માએ ગવળીજીવન પર ‘ડેડી’ નામની ફિલ્મ પણ બનાવી હતી, જેમાં વર્માએ પોતે ગવળીની ભૂમિકા ભજવી હતી.
પરિવારમાં કોણ કોણ છે?
અરુણ ગવળીનો પરિવાર મુંબઈના દગડી ચાલમાં રહે છે. તેમનો પરિવાર પણ દાઉદ ઇબ્રાહિમ જેવા દુશ્મનોના હુમલાનો ભોગ બન્યો છે. પિતા ગુલાબરાવ ગવળી સિમ્પ્લેક્સ મિલમાં કામ કરતા હતા. માતા લક્ષ્મીબાઈ ગવલી એક મિલ કામદાર હતી, જેનું 2018 માં અવસાન થયું. ભાઈઓ કિશોર ગવળી અને બાપ્પા ગવળી અંડરવર્લ્ડમાં ભાગીદાર હતા, જેમની દાઉદની ગેંગ દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી હતી. પ્રદીપ ગવળી ખટાઉ મિલમાં કામ કરતા હતા.
અરુણ ગવળીની પત્નીનું નામ આશા ગવળી છે. તે મુસ્લિમ પરિવારમાંથી આવે છે. લગ્ન પછી તેણીએ હિન્દુ ધર્મ અપનાવ્યો. તે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાની ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય રહી ચૂકી છે. તેણી પરિવારની ‘મમી’ તરીકે ઓળખાય છે. અરુણ ગવળીને પાંચ બાળકો છે મહેશ ગવળી, ગીતા ગવળી, યોગિતા ગવળી, યાતિકા ગવળી અને અસ્મિતા ગવળી.
સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ
28 ઓગસ્ટના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચ – જસ્ટિસ એમ. એમ. સુંદરેશ અને એન. કોટેશ્વર સિંહ – એ ગવળીને જામીન આપ્યા. કોર્ટે કહ્યું કે તે 17 વર્ષથી વધુ સમયથી જેલમાં છે અને તેની અપીલ હજુ પણ પેન્ડિંગ છે.
ગવળી પર મુંબઈ શિવસેનાના કાઉન્સિલર કમલાકર જામસાંડેકરની હત્યાનો આરોપ હતો. 2012માં સેશન્સ કોર્ટે તેમને આજીવન કેદ અને 17 લાખ રૂપિયાના દંડની સજા ફટકારી હતી, જેને 2019માં હાઈકોર્ટે માન્ય રાખી હતી. ગવળી વિરુદ્ધ મહારાષ્ટ્ર કંટ્રોલ ઓફ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ એક્ટ (MCOCA) હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.