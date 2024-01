ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા: આસામમાં FIR નોંધાતા રાહુલ ગાંધી થયા ગુસ્સે

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાને આસામના ગુવાહાટીમાં પ્રવેશતા અટકાવી દેવામાં આવી છે. આ પછી કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ હંગામો મચાવ્યો હતો અને પ્રદર્શન કર્યું હતું. કેટલાક કાર્યકરોએ બેરિકેડ તોડીને આસામ સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. આસામના સીએમ હિમંતા બિસ્વા સરમાએ પોલીસને રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ કેસ નોંધવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. હિમંતની ક્રિયા પર રાહુલ ગુસ્સે થઈ ગયો. તેમણે હિમંતા બિસ્વા સરમાને સૌથી ભ્રષ્ટ મુખ્યમંત્રી ગણાવ્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે આસામના સીએમ હિમંતા બિસ્વા સરમા જે પણ કરી રહ્યા છે તેનાથી અમારી યાત્રાને ફાયદો થઈ રહ્યો છે. આ તેમની ડરાવવાની વ્યૂહરચના છે. અમારો ન્યાયનો સંદેશ લોકો સુધી પહોંચી રહ્યો છે. રાહુલે કહ્યું કે હિમંતા આસામ ચલાવી શકે નહીં. આ આસામના લોકોનો અવાજ નથી.

VIDEO | “We have reached Assam and you all can see what is happening here. The idea behind the Bharat Jodo Nyay Yatra is justice,” says Congress leader @RahulGandhi addressing a press conference in #Assam . pic.twitter.com/DBM8HvLx8y

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે આસામમાં સમસ્યા સ્પષ્ટ છે, આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દેશના સૌથી ભ્રષ્ટ મુખ્યમંત્રીઓમાંના એક છે. મને મંદિર, યુનિવર્સિટી જતા અટકાવવો, મારી કૂચ અટકાવવી એ ડરાવવાની રણનીતિનો ભાગ છે. અમે ડરવાના નથી. રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા 14 જાન્યુઆરીએ મણિપુરથી શરૂ થઈ હતી અને લગભગ 100 લોકસભા મતવિસ્તારોમાંથી પસાર થઈને 6000 કિલોમીટરનું અંતર કાપીને 20 કે 21 માર્ચે મુંબઈમાં સમાપ્ત થશે.

VIDEO | “What Assam CM is doing against the yatra is actually helping the yatra. We are getting the publicity that we may not have got otherwise. (Bharat Jodo Nyay) Yatra has become a main issue in Assam. Preventing from visiting the temple, college, it is their style.… pic.twitter.com/tlyvbzABC8

— Press Trust of India (@PTI_News) January 23, 2024