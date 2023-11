BAN vs SL: બાંગ્લાદેશે શ્રીલંકાને 3 વિકેટે હરાવી ઈતિહાસ રચ્યો

બાંગ્લાદેશે શ્રીલંકાને હરાવીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. વાસ્તવમાં, બાંગ્લાદેશે ODI વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત શ્રીલંકાને હરાવ્યું છે. બાંગ્લાદેશને જીતવા માટે 280 રનનો ટાર્ગેટ હતો. બાંગ્લાદેશે 41.1 ઓવરમાં 7 વિકેટે 282 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. આ રીતે શ્રીલંકાને 3 વિકેટે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બાંગ્લાદેશ તરફથી નઝમુલ હુસેન શાંતોએ સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. નઝમુલ હુસૈન શાંતોએ 101 બોલમાં 90 રનની ઇનિંગ રમી હતી. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 12 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ સિવાય કેપ્ટન શાકિબ અલ હસને 65 બોલમાં 82 રન બનાવ્યા હતા. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 12 ફોર અને 2 સિક્સર ફટકારી હતી. આ પહેલા શ્રીલંકાના 279 રનના જવાબમાં બેટિંગ કરવા આવેલી બાંગ્લાદેશની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. બાંગ્લાદેશને પહેલો ફટકો 17 રનના સ્કોર પર લાગ્યો હતો. ઓપનર તંજીદ હસન 5 બોલમાં 9 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. તંજીદ હસનને દિલશાન મધુસંકાએ આઉટ કર્યો હતો.

