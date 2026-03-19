ઈરાનના સૌથી મોટા ગેસ ક્ષેત્ર પર હુમલોઃ વૈશ્વિક ઊર્જા સંકટ ઊભું થવાની આશંકા

નવી દિલ્હીઃ ઈરાન-ઇઝરાયેલ યુદ્ધે હવે નવો વળાંક લીધો છે અને દુનિયામાં ઊર્જા સંકટ વધવાની ભીતિ વધુ ગાઢ બની છે. વિશ્વના સૌથી મોટા ગેસ ક્ષેત્રોમાંના એક અને મહત્વપૂર્ણ એલએનજી કેન્દ્ર પર થયેલા હુમલાઓને કારણે વૈશ્વિક સપ્લાયમાં મોટા વિક્ષેપની શક્યતા વધી છે. ઈરાનની સરકારી મિડિયાએ જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયેલે દક્ષિણ પાર્સ નેચરલ ગેસ ક્ષેત્ર પર હુમલો કર્યો, જે દેશ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ઊર્જા સ્ત્રોત છે અને ખાડી કિનારે અસલુયેહ નજીક આવેલું છે.
આ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી સુવિધાઓમાં આગ લાગ્યાની માહિતી મળી છે. ઈરાનની લગભગ 80 ટકા પ્રાકૃતિક ગેસ સપ્લાય આ ક્ષેત્ર પરથી થાય છે.
ઈરાનનો જવાબી હુમલો, કતાર નિશાને
સાઉથ પાર્સ પર હુમલા પછી થોડા જ કલાકોમાં ઈરાને ખાડી વિસ્તારમાં ઊર્જા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નિશાન બનાવી જવાબી કાર્યવાહી કરી છે. .
ઈરાનની વધુ હુમલાની ચેતવણી
ઈરાને સંકેત આપ્યો છે કે તે પોતાનું સૈન્ય અભિયાન વધુ વિસ્તારી શકે છે. રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ સાથે જોડાયેલી તસ્નીમ સમાચાર એજન્સી મુજબ તહેરાને અમેરિકા અને ઇઝરાયેલની “ગંભીર ભૂલ”ના જવાબમાં અન્ય દેશોના ઊર્જા માળખાને નિશાન બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે.
ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સે ચેતવણી આપી કે જો આવી કાર્યવાહી ફરી થશે તો વિરોધી દેશો અને તેમના સહયોગીઓના ઊર્જા માળખા પર હુમલા ચાલુ રહેશે અને વધુ ગંભીર પ્રતિસાદ આપવામાં આવશે.
ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશ્કિયાને પણ ચેતવણી આપી કે ઈરાનના ઊર્જા માળખાને નિશાન બનાવવાથી અનિયંત્રિત પરિણામો આવી શકે છે. તેમણે X પર લખ્યું કે આવા આક્રમક પગલાં પરિસ્થિતિને વધુ જટિલ બનાવશે અને તેનો પ્રભાવ સમગ્ર વિશ્વ પર પડી શકે છે.
વૈશ્વિક ઊર્જા સંકટ વધુ ગંભીર
યુદ્ધને કારણે હોર્મુઝ જળસંધિમાંથી ઊર્જા પુરવઠો પહેલેથી જ અસરગ્રસ્ત થયો છે, જે ક્રૂડ ઓઇલ અને એલએનજી નિકાસ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે. પુરવઠામાં અવરોધ આવતા કિંમતોમાં વધારો થયો છે. હુમલાની ખબર બાદ તેલના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો, જ્યારે ખાડી દેશોના ઊર્જા માળખા પર વધુ હુમલાની ભીતિ વચ્ચે યુરોપમાં પ્રાકૃતિક ગેસના ભાવમાં લગભગ 7 ટકા વધારો નોંધાયો.
સાઉથ પાર્સ કેમ મહત્વપૂર્ણ?
વિશ્લેષકોના જણાવ્યા મુજબ આ હુમલાઓ તણાવને વધુ ખતરનાક બનાવી શકે છે. ઈરાન અને કતાર દ્વારા સંયુક્ત રીતે વહેંચાતું સાઉથ પાર્સ વિશ્વનું સૌથી મોટું પ્રાકૃતિક ગેસ ક્ષેત્ર છે. કતારે પોતાના ભાગ — જેને નોર્થ ફીલ્ડ કહેવાય છે —ને વૈશ્વિક એલએનજી ઉત્પાદન કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવ્યું છે, જ્યારે ઈરાન તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ઘરઆંગણે વપરાશ માટે કરે છે.