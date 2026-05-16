શું દેશમાં ફરી લાગશે લોકડાઉન? સરકારે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી

વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહેલા ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવની અસર હવે ભારતીય બજારો અને સામાન્ય જનજીવન પર પણ દેખાવા લાગી છે. ખાસ કરીને સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય વર્તુળોમાં દેશમાં ફરી લોકડાઉન લાગશે કે કેમ તે અંગે ભારે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. આ અફવાઓ પર વિરામ મુકતા મોદી સરકારના કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ એક અત્યંત મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે દેશવાસીઓને આશ્વસ્ત કર્યા છે કે ભારતમાં હાલ એવી કોઈ કટોકટી નથી કે જેના કારણે લોકડાઉન લગાવવું પડે, પરંતુ ભવિષ્યના ખરાબ સમયને પહોંચી વળવા માટે અત્યારથી જ સાવચેતી રાખવી અનિવાર્ય છે.
વાસ્તવમાં, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં જ દેશના નાગરિકોને તેલ (પેટ્રોલ-ડીઝલ) નો બગાડ અટકાવવા, બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર કાપ મૂકવા અને બજારમાંથી ગભરાટમાં આવીને ખરીદી (Panic Buying) ન કરવા સલાહ આપી હતી. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઊભા થયેલા સંકટને ધ્યાનમાં રાખીને પીએમ મોદીએ આ આહ્વાન કર્યું હતું. કેન્દ્રીય મંત્રી રિજિજુ પીએમ મોદીના આ જ નિવેદનના સંદર્ભમાં સરકારનો પક્ષ રજૂ કરી રહ્યા હતા.
ભારત માટે આ નોર્મલ સમય નથી: કિરેન રિજિજુ
એક અગ્રણી ન્યૂઝ ચેનલ ‘ટાઇમ્સ નાઉ’ સાથેની વાતચીતમાં કિરેન રિજિજુએ જણાવ્યું કે, પશ્ચિમ એશિયા (વેસ્ટ એશિયા) માં અત્યારે મોટી સમસ્યાઓ ચાલી રહી છે. આ વૈશ્વિક યુદ્ધના કારણે વિશ્વભરમાં એનર્જી ક્રાઈસિસ ઊભી થઈ છે અને દરિયાઈ વ્યાપારના રૂટ્સ પણ પ્રભાવિત થયા છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, “ભારતે પશ્ચિમ એશિયામાં કોઈ તણાવ પેદા કર્યો નથી, પરંતુ દુર્ભાગ્યે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર જોડાયેલું હોવાથી આપણે પણ આ સંકટમાં ઘસડાઈ રહ્યા છીએ. આવા સમયે આપણે કોઈ વિદેશી દયા પર નિર્ભર રહી શકીએ નહીં. આપણે સ્વનિર્ભર બનીને આંતરિક તૈયારીઓ કરવી જ પડશે.” આ ગંભીર પરિસ્થિતિઓને કારણે જ પ્રધાનમંત્રીએ પેટ્રોલ અને ડીઝલ બચાવવાનો આગ્રહ કર્યો છે.
ઘરેલું ઉત્પાદન વધારવા પર સરકારનો લાંબા ગાળાનો પ્લાન
કેન્દ્રીય મંત્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છેલ્લા 12 years થી સતત દેશનું ઘરેલું ઉત્પાદન (Domestic Production) વધારવા પર ભાર મૂકી રહ્યા છે, જેથી વિદેશી આયાત (Import) પર ભારતની નિર્ભરતા ઘટાડી શકાય. સરકારે આ દિશામાં ઘણા મહત્વના પગલાં ભર્યા છે, તેમ છતાં ભારત હજુ પણ વિશ્વમાં ક્રૂડ ઓઈલનો બીજા (2nd) નંબરનો સૌથી મોટો આયાતકાર દેશ છે. જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે આટલી મોટી મુશ્કેલીઓ હોય ત્યારે આપણે આપણા વૈશ્વિક નેતાની વાતને ગંભીરતાથી સાંભળવી જોઈએ, કારણ કે આ કોઈ સામાન્ય સમય નથી.
આપત્તિના સમયે રાજનીતિ કરવા બદલ વિપક્ષ પર પ્રહાર
આ ચર્ચા દરમિયાન કિરેન રિજિજુએ વિપક્ષી દળો પર પણ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે જ્યારે દેશ પર મુશ્કેલ સમય આવ્યો છે, ત્યારે સાથ આપવાને બદલે વિપક્ષ આ સંવેદનશીલ મુદ્દા પર માત્ર રાજનીતિ કરવામાં મશગૂલ છે. મંત્રીએ વિપક્ષને આડે હાથ લેતા કહ્યું કે, “હું આ મુદ્દે સંસદ (Parliament) માં પણ વિપક્ષને જડબાતોડ જવાબ આપીશ. સંકટના આ સમયમાં સમગ્ર દેશે રાજનીતિથી ઉપર ઉઠીને પોતાના નેતા સાથે મજબૂતીથી ઊભા રહેવું જોઈએ. જ્યારે પરિસ્થિતિઓ સામાન્ય થઈ જશે ત્યારે વિપક્ષે જેટલી રાજનીતિ કરવી હોય એટલી કરી લે, પરંતુ અત્યારે દેશના હિતમાં દરેકનો સાથ જરૂરી છે.”