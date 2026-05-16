કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્ય મંત્રી બંડી સંજયના પુત્ર બંડી સાઈ ભગીરથની POCSO કેસમાં ધરપકડ

દેશના રાજકીય વર્તુળો અને તેલંગાણાના સ્થાનિક રાજકારણમાં એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્ય મંત્રી બંડી સંજયના પુત્ર બંડી સાઈ ભગીરથની રવિવારે હૈદરાબાદ પોલીસે ધરપકડ કરી લીધી છે. ભગીરથ સામે પ્રોટેક્શન ઓફ ચિલ્ડ્રન ફ્રોમ સેક્સ્યુઅલ ઓફેન્સ (POCSO) એક્ટ હેઠળ યૌન ઉત્પીડનનો ગંભીર મામલો નોંધાયો છે. શરૂઆતી અહેવાલોમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ભગીરથે પૂછપરછ માટે પોલીસ સમક્ષ સરેન્ડર કર્યું હતું, પરંતુ પાછળથી ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓએ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી હતી કે તેની વિધિવત ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

શું છે સમગ્ર મામલો અને FIR ની વિગતો?

આ સમગ્ર કેસ હૈદરાબાદના પેટબશીરાબાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી એક FIR સાથે જોડાયેલો છે. 17 વર્ષની સગીરાની માતાની ફરિયાદના આધારે ગત 8 May ના રોજ બંડી સાઈ ભગીરથ સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની સેક્શન 74 અને 75 (યૌન ઉત્પીડન) ની સાથે-સાથે પોક્સો એક્ટની સેક્શન 11 અને 12 હેઠળ ગંભીર આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે.

સગીરાની માતાની ફરિયાદ મુજબ, આરોપી ભગીરથે June 2025 માં તેમની સગીર પુત્રી સાથે લગ્નનું ખોટું વચન આપીને સંબંધ બાંધ્યો હતો. ત્યારબાદ October 2025 થી January 2026 ની વચ્ચે તેની સાથે ખોટી શારીરિક હરકતો કરી હતી અને તેના પર દારૂ પીવાનું દબાણ પણ કર્યું હતું. FIR માં એવો પણ ઉલ્લેખ છે કે 7 January ના રોજ સંબંધ તૂટી ગયા બાદ માનસિક તણાવમાં આવીને સગીરાએ તે જ મહિનામાં 2 વખત ખુદને નુકસાન પહોંચાડવાનો (આત્મહત્યાનો) પ્રયાસ કર્યો હતો.

