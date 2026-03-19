આજથી ચૈત્ર નવરાત્રી શરૂ, પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિએ પાઠવી શુભકામના

ચૈત્ર મહિનાની નવરાત્રી આજથી એટલે કે 19 માર્ચથી શરૂ થઈ ગઈ છે. નવરાત્રી 27 માર્ચે પૂર્ણ થશે. તમામના ઘરમાં નવરાત્રીની તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ચૈત્ર નવરાત્રી દરમિયાન ભક્તો દેવી દુર્ગાના નવ સ્વરૂપોની પૂજા કરી માતાની આરાધના કરે છે. દેવી માના નવ સ્વરૂપોની પૂજા કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. આ દરમિયાન ભક્તો ઉપવાસ પણ કરે છે.
ચૈત્ર મહિનાની પ્રતિપદા તિથિ (શુષ્ક પખવાડિયાનો પહેલો દિવસ) ના શુભ મુહૂર્તમાં ઘટસ્થાપન કરવામાં આવે છે, જે નવરાત્રી પૂજાની ઔપચારિક શરૂઆત છે. નવરાત્રીના પહેલા દિવસે, દેવી દુર્ગાના પ્રથમ સ્વરૂપ, દેવી શૈલપુત્રીની પૂજા કરવામાં આવે છે, જે શક્તિ અને સ્થિરતાનું પ્રતીક છે.
આજે નવરાત્રિના પહેલા દિવસે એટલે કે શુક્લ પ્રતિપદાના દિવસે, નવ દિવસીય ધાર્મિક વિધિ કળશ સ્થાપન સાથે શરૂ થાય છે. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર માટીનો ઘડો પૃથ્વી તત્વનું પ્રતીક છે. આ ઘડામાં પાણી અને હવા બંને હોય છે. ઘડા પાસે દીવો મૂકવાનો પણ રિવાજ છે, જે અગ્નિ તત્વનું પ્રતીક છે. આવા ઘડામાં બ્રહ્માંડની સકારાત્મક ઉર્જાનું આહ્વાન કરવું એ ઘટ સ્થાપના કહેવાય છે. તે બ્રહ્માંડની રચનાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
અભિજિત મુહૂર્તમાં ઘટસ્થાપનનો સમય બપોરે 12.05 થી 12.53 વાગ્યા સુધીનો રહેશે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ચૈત્ર નવરાત્રી નિમિત્તે શુભેચ્છાઓ પાઠવી.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ચૈત્ર નવરાત્રી નિમિત્તે શુભેચ્છા પાઠવી