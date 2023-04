અતીક અહેમદની ગોળી મારી હત્યા, 10 સેકેન્ડનો વીડિયોમાં સમગ્ર ઘટના કેદ, 3ની ધરપકડ

ઉમેશ પાલ મર્ડર કેસના આરોપી માફિયા અતીક અહેમદ અને તેના ભાઈ અશરફની શનિવારે રાત્રે ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. બંનેને મેડિકલ માટે લાવવામાં આવ્યા હતા. બંનેની પ્રયાગરાજ મેડિકલ કોલેજ પાસે હત્યા કરવામાં આવી હતી. બંનેના હાથમાં હાથકડી હતી. પોલીસ કસ્ટડીમાં અતીક અને અશરફની અજાણ્યા હુમલાખોરોએ ગોળી મારીને હત્યા કરી હતી. અતીક અહેમદને માથામાં ગોળી વાગી હતી. અશરફને પણ ગોળીઓથી ધકેલી દેવામાં આવ્યો હતો. આ પછી બંને જમીન પર પડી ગયા.

#WATCH | Uttar Pradesh: Moment when Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead by assailants while interacting with media. (Warning: Disturbing Visuals) pic.twitter.com/PBVaWji04Q — ANI (@ANI) April 15, 2023

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ત્રણ હુમલાખોરોએ પોલીસના વાહનો પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. હુમલાખોરોએ 10 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. આ પછી અતીક અને અશરફ અહેમદનું મોત થયું હતું. આ ફાયરિંગમાં એક પોલીસકર્મી પણ ઘાયલ થયો છે. પોલીસે હત્યાના સંદર્ભમાં ઘટનાસ્થળેથી 3 લોકોની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ હુમલાખોરોને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ છે.

#WATCH | Prayagraj: Forensic team at the spot where Mafia-turned-politician #AtiqAhmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead while interacting with media.#UttarPradesh pic.twitter.com/vlLwFAD6Qi — ANI (@ANI) April 15, 2023

હુમલાખોરોના નામ સામે આવ્યા હતા

પોલીસે અતીક અને અશરફના મૃતદેહ પાસેથી એક પિસ્તોલ પણ મળી આવી છે. પોલીસે ઘટના સ્થળને કોર્ડન કરી લીધું છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ત્રણેય હુમલાખોરો અતીકથી પત્રકાર તરીકે આવ્યા હતા. નજીક આવતાં જ તેઓએ અતીક અને અશરફ પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. પોલીસે ત્રણ હુમલાખોરોના નામ લવલેશ તિવારી, સની અને અરુણ મૌર્ય આપ્યા છે.

#WATCH | UP: Police conducts flag march in Lucknow’s Husainabad after the incident of Atiq Ahmed and his brother Ashraf shot dead pic.twitter.com/PkNQmS24Vi — ANI (@ANI) April 15, 2023



પુત્ર બાદ હવે અતીક અને અશરફની પણ હત્યા કરવામાં આવી

તમને જણાવી દઈએ કે ઉમેશ પાલ મર્ડર કેસમાં પોલીસ ઘણા દિવસોથી અતીક અહેમદ અને અશરફની પૂછપરછ કરી રહી હતી. માફિયા અતીકના પુત્ર અસદ અને તેના ગુલામ મોહમ્મદની ગુરુવારે જ ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. તે જ સમયે, હવે અતીક અને અશરફની પણ શનિવારે રાત્રે અજાણ્યા હુમલાખોરો દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી છે.