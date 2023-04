અતીક-અશરફની હત્યા, 17 પોલીસકર્મી સસ્પેન્ડ, સમગ્ર રાજ્યમાં હાઈ એલર્ટ

પ્રયાગરાજની કેલ્વિન હોસ્પિટલમાં તપાસ દરમિયાન માફિયા અતીક અહેમદ અને અશરફને ગોળી મારી દેવામાં આવી હતી. બંનેને પાંચ દિવસના રિમાન્ડ પર લાવવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે તેની પૂછપરછ કરી હતી. દરમિયાન મેડિકલ કોલેજ પાસે બંનેની હત્યા કરવામાં આવી હતી. બંનેના મૃતદેહ પાસે પિસ્તોલ પડી છે. તાજેતરમાં ઉમેશ પાલ હત્યા કેસમાં અતીક અહેમદને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.

પ્રયાગરાજમાં RAF અને PAC તૈનાત

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર પ્રયાગરાજમાં બનેલી ઘટના બાદ રાજ્ય પોલીસને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. ખાસ કરીને પ્રયાગરાજમાં મોટી સંખ્યામાં વધારાના પોલીસ દળો તૈનાત કરવામાં આવી રહ્યા છે. સમગ્ર જિલ્લામાં કલમ-144 લાગુ કરવામાં આવી છે. સ્થળને છાવણીમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યું છે. પ્રયાગરાજ પોલીસ ઉપરાંત એસટીએફ પણ ઘટનાસ્થળેથી પુરાવા એકત્ર કરી રહી છે. રેપિડ એક્શન ફોર્સ અને પીએસી ફોર્સને પણ સ્થળ પર તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. ડીજીપી આરકે વિશ્વકર્મા અને સ્પેશિયલ ડીજી લો એન્ડ ઓર્ડર એન્ડ ક્રાઈમ પ્રશાંત કુમાર સમગ્ર ઘટના પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.

પ્રયાગરાજમાં કલમ 144 લાગુ

અતીક અને અશરફની હત્યા બાદની સ્થિતિને જોતા પ્રયાગરાજમાં કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે. આ સાથે સીએમ યોગીએ તપાસ ટીમની રચના કરી છે. ત્રણ સભ્યોનું ન્યાયિક પંચ આ મામલાની તપાસ કરશે.

