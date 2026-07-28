આસામ સરકારે બદલ્યું વલણ, વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન થયેલા કેસ પાછા ખેંચ્યા

NEET-UG વિવાદ વચ્ચે આસામ સરકારે વિદ્યાર્થીઓને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. તેણે વિરોધ પ્રદર્શનો સંબંધિત તમામ કેસ પાછા ખેંચવાનો, ધરપકડ કરાયેલા લોકોને મુક્ત કરવાનો અને વધુ કાનૂની કાર્યવાહી ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
NEET-UG પરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓ સામેના વિરોધ પ્રદર્શનો અંગે આસામ સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. રાજ્ય સરકારે તમામ ફોજદારી કેસ પાછા ખેંચવાનો, ધરપકડ કરાયેલા લોકોની સમીક્ષા કરવાનો અને તેમને મુક્ત કરવાનો અને આગળ કોઈ કાનૂની કાર્યવાહી ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
સરકારે શું નિર્ણય લીધો છે?
આસામ ગૃહ અને રાજકીય વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલા સત્તાવાર આદેશ અનુસાર, NEET-UG પરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓના વિરોધમાં દાખલ કરાયેલા તમામ ફોજદારી કેસ પાછા ખેંચવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયા કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ તેમના તબક્કાને ધ્યાનમાં લીધા વિના તમામ કેસોમાં ઝડપથી શરૂ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
કેટલા કેસ અને કેટલી ધરપકડ કરવામાં આવી?
સરકારી પ્રેસ રિલીઝ મુજબ, 26 જુલાઈના રોજ સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યભરમાં NEET-UG વિરોધ પ્રદર્શન સંબંધિત કુલ પાંચ કેસ નોંધાયા હતા. આ કેસોમાં તેર લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આદેશમાં જણાવાયું છે કે આ કેસોમાં થયેલી તમામ ધરપકડો અને અટકાયતોની સમીક્ષા કરવામાં આવશે, અને ધરપકડ કરાયેલા લોકોને મુક્ત કરવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવામાં આવશે. વધુમાં, ભવિષ્યમાં આ વિરોધ પ્રદર્શનોમાં સામેલ લોકો સામે કોઈ પ્રતિકૂળ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં.
સરકારે આ નિર્ણય કેમ લીધો?
રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું હતું કે વિરોધ પ્રદર્શનોની આસપાસના સંજોગોની સમીક્ષા કર્યા પછી, જવાબદારીને મજબૂત બનાવ્યા પછી અને પરીક્ષા અને ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલીમાં વ્યાપક સુધારાની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં લીધા પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ મામલાઓ બંધ માનવામાં આવશે અને તેમાં સામેલ કોઈપણ વ્યક્તિ સામે આગળ કોઈ કાર્યવાહીનો પ્રસ્તાવ નથી.
આસામ સરકારના ગૃહ અને રાજકીય વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ અજય તિવારીએ આ સંદર્ભમાં એક પ્રેસ રિલીઝ બહાર પાડી છે. આ નિર્ણય એવા સમયે લેવામાં આવ્યો છે જ્યારે દેશના ઘણા ભાગોમાં વિદ્યાર્થી સંગઠનો અને સામાજિક જૂથોએ NEET-UG પરીક્ષામાં કથિત અનિયમિતતાઓ સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે, અને ન્યાયી અને પારદર્શક પરીક્ષા પ્રણાલીની માંગ કરી છે.